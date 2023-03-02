В Миассе отложили выборы временного мэра

03 марта 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

До понедельника в городе безвластие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты городского собрания Миасса (Челябинская область) отложили выборы и. о. главы города до 6 марта. Это решение было озвучено на сессии 3 марта, где народные избранники утвердили отставку действующего мэра Григория Тонких. Об этом URA.RU сообщили в собрании депутатов. «Вопрос о возложении обязанностей главы перенесли на понедельник. Внеочередная сессия собрания состоится 6 марта. Требуется больше времени для консультаций», — заявил председатель собрания Дмитрий Проскурин. Первоначально начальник юридического отдела Собрания депутатов Вера Осипова заявила на сессии, что с 4 марта 2023 года Дмитрий Проскурин заступает на должность исполняющего обязанности мэра Миасса, если это решение поддержат депутаты. Однако часть депутатов выступила против, чтобы Проскурин оставлял даже на некоторое время свой пост. Вместо него была предложена на должность и. о. мэра кандидатура Сергея Сесюнина, который должен был заменить Проскурина на посту председателя собрания. После чего в собрании депутатов объявили получасовой перерыв. Депутаты 3 марта также приняли на сессии отставку мэра Григория Тонких. Они проголосовали за досрочное прекращение его полномочий в связи с его решением об отставке. Тонких собирается перейти на работу в Государственный ракетный центр им. Макеева (ГРЦ). Наиболее вероятным кандидатом на пост мэра города считается вице-губернатор Егор Ковальчук. Предполагается, что он выдвинет свою кандидатуру после объявления конкурса на должность главы Миасса. Пришедшие на сессию активисты и депутаты-оппозиционеры пытались сорвать заседание. Чтобы прекратить саботаж, спикеру Проскурину пришлось вызвать в зал полицию, чтобы снизить общественный накал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты городского собрания Миасса (Челябинская область) отложили выборы и. о. главы города до 6 марта. Это решение было озвучено на сессии 3 марта, где народные избранники утвердили отставку действующего мэра Григория Тонких. Об этом URA.RU сообщили в собрании депутатов. «Вопрос о возложении обязанностей главы перенесли на понедельник. Внеочередная сессия собрания состоится 6 марта. Требуется больше времени для консультаций», — заявил председатель собрания Дмитрий Проскурин. Первоначально начальник юридического отдела Собрания депутатов Вера Осипова заявила на сессии, что с 4 марта 2023 года Дмитрий Проскурин заступает на должность исполняющего обязанности мэра Миасса, если это решение поддержат депутаты. Однако часть депутатов выступила против, чтобы Проскурин оставлял даже на некоторое время свой пост. Вместо него была предложена на должность и. о. мэра кандидатура Сергея Сесюнина, который должен был заменить Проскурина на посту председателя собрания. После чего в собрании депутатов объявили получасовой перерыв. Депутаты 3 марта также приняли на сессии отставку мэра Григория Тонких. Они проголосовали за досрочное прекращение его полномочий в связи с его решением об отставке. Тонких собирается перейти на работу в Государственный ракетный центр им. Макеева (ГРЦ). Наиболее вероятным кандидатом на пост мэра города считается вице-губернатор Егор Ковальчук. Предполагается, что он выдвинет свою кандидатуру после объявления конкурса на должность главы Миасса. Пришедшие на сессию активисты и депутаты-оппозиционеры пытались сорвать заседание. Чтобы прекратить саботаж, спикеру Проскурину пришлось вызвать в зал полицию, чтобы снизить общественный накал.