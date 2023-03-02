02 марта 2023

Челябинский губернатор поддержит проекты, направленные на помощь участникам СВО

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Алексей Текслер проводит прием граждан. Челябинск, текслер алексей
Для проектов, помогающих участникам СВО, Алексей Текслер выделит губернаторские гранты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 3 марта анонсировал конкурс грантов, которые получат авторы проектов и идей, направленных на поддержку участников спецоперации на Украине и их семей. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Много хороших идей и проектов есть у наших некоммерческих организаций. Они дополняют работу органов власти, социальных служб по поддержке военнослужащих и их семей. Для того чтобы поддержать ваши инициативы, запускаем специальный конкурс грантов губернатора для проектов, связанных с помощью ребятам, которые возвращаются с фронта, вниманием к их родным и близким», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Также губернатор пригласил всех желающих принять участие в конкурсе. Он оставил инструкцию, как попасть в список участников.

С начала спецоперации на Украине в области развернуты несколько штабов, отвечающих за помощь военным и их семьям. После проведения в России частичной мобилизации таких штабов стало больше. Жители региона объединяются в группы, оказывают помощь семьям мобилизованным, собирают гуманитарные грузы для бойцов на передовой.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 3 марта анонсировал конкурс грантов, которые получат авторы проектов и идей, направленных на поддержку участников спецоперации на Украине и их семей. Об этом он сообщил в социальных сетях. «Много хороших идей и проектов есть у наших некоммерческих организаций. Они дополняют работу органов власти, социальных служб по поддержке военнослужащих и их семей. Для того чтобы поддержать ваши инициативы, запускаем специальный конкурс грантов губернатора для проектов, связанных с помощью ребятам, которые возвращаются с фронта, вниманием к их родным и близким», — написал Текслер в своем telegram-канале. Также губернатор пригласил всех желающих принять участие в конкурсе. Он оставил инструкцию, как попасть в список участников. С начала спецоперации на Украине в области развернуты несколько штабов, отвечающих за помощь военным и их семьям. После проведения в России частичной мобилизации таких штабов стало больше. Жители региона объединяются в группы, оказывают помощь семьям мобилизованным, собирают гуманитарные грузы для бойцов на передовой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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