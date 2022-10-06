Челябинский губернатор проверил работу волонтерского штаба помощи мобилизованным. Фото, видео

07 октября 2022 в 13:03 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер поблагодарил волонтеров за их работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 7 октября проверили работу волонтерского штаба помощи мобилизованным и их семьям «МЫВМЕСТЕ». В ходе встречи губернатор напомнил, что необходимо оказать помощь каждой семье мобилизованных. «Повторяю! Нам важно дойти до каждой семьи мобилизованных. Им необходима помощь. Это и старшее поколение, родители, и семьи, и дети», — сообщил губернатор Текслер отметил, что решения по поддержке принимаются. Но у волонтеров есть разные задачи. Это и постоянное общение с семьями и понимание, какие есть проблемы. Глава региона поблагодарил волонтеров за их деятельность. Он рассчитывает, что с их помощью удастся дойти до каждой семьи мобилизованных и оказать ей помощь. Также глава региона посоветовал руководителю регионального штаба Мы Вместе» Дарье Булыгиной выстроить работу совместно в уполномоченной по правам человека Юлией Сударенко. По словам губернатора, штабы должны работать в одном информационном поле. Накануне Текслер инициировал введение дополнительных мер поддержки для семей мобилизованных. Социальные гарантии семей расширили. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 7 октября проверили работу волонтерского штаба помощи мобилизованным и их семьям «МЫВМЕСТЕ». В ходе встречи губернатор напомнил, что необходимо оказать помощь каждой семье мобилизованных. «Повторяю! Нам важно дойти до каждой семьи мобилизованных. Им необходима помощь. Это и старшее поколение, родители, и семьи, и дети», — сообщил губернатор Текслер отметил, что решения по поддержке принимаются. Но у волонтеров есть разные задачи. Это и постоянное общение с семьями и понимание, какие есть проблемы. Глава региона поблагодарил волонтеров за их деятельность. Он рассчитывает, что с их помощью удастся дойти до каждой семьи мобилизованных и оказать ей помощь. Также глава региона посоветовал руководителю регионального штаба Мы Вместе» Дарье Булыгиной выстроить работу совместно в уполномоченной по правам человека Юлией Сударенко. По словам губернатора, штабы должны работать в одном информационном поле. Накануне Текслер инициировал введение дополнительных мер поддержки для семей мобилизованных. Социальные гарантии семей расширили.