06 октября 2022

Челябинский губернатор проверил работу волонтерского штаба помощи мобилизованным. Фото, видео

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Волонтеры. Челябинск
Алексей Текслер поблагодарил волонтеров за их работу Фото:
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Мобилизация в России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 7 октября проверили работу волонтерского штаба помощи мобилизованным и их семьям «МЫВМЕСТЕ». В ходе встречи губернатор напомнил, что необходимо оказать помощь каждой семье мобилизованных.

«Повторяю! Нам важно дойти до каждой семьи мобилизованных. Им необходима помощь. Это и старшее поколение, родители, и семьи, и дети», — сообщил губернатор

Текслер отметил, что решения по поддержке принимаются. Но у волонтеров есть разные задачи. Это и постоянное общение с семьями и понимание, какие есть проблемы. Глава региона поблагодарил волонтеров за их деятельность. Он рассчитывает, что с их помощью удастся дойти до каждой семьи мобилизованных и оказать ей помощь.

Также глава региона посоветовал руководителю регионального штаба Мы Вместе» Дарье Булыгиной выстроить работу совместно в уполномоченной по правам человека Юлией Сударенко. По словам губернатора, штабы должны работать в одном информационном поле.

Накануне Текслер инициировал введение дополнительных мер поддержки для семей мобилизованных. Социальные гарантии семей расширили.

Волонтеры. Челябинск
Фото:
Волонтеры. Челябинск
Фото:
Волонтеры. Челябинск
Фото:

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 7 октября проверили работу волонтерского штаба помощи мобилизованным и их семьям «МЫВМЕСТЕ». В ходе встречи губернатор напомнил, что необходимо оказать помощь каждой семье мобилизованных. «Повторяю! Нам важно дойти до каждой семьи мобилизованных. Им необходима помощь. Это и старшее поколение, родители, и семьи, и дети», — сообщил губернатор Текслер отметил, что решения по поддержке принимаются. Но у волонтеров есть разные задачи. Это и постоянное общение с семьями и понимание, какие есть проблемы. Глава региона поблагодарил волонтеров за их деятельность. Он рассчитывает, что с их помощью удастся дойти до каждой семьи мобилизованных и оказать ей помощь. Также глава региона посоветовал руководителю регионального штаба Мы Вместе» Дарье Булыгиной выстроить работу совместно в уполномоченной по правам человека Юлией Сударенко. По словам губернатора, штабы должны работать в одном информационном поле. Накануне Текслер инициировал введение дополнительных мер поддержки для семей мобилизованных. Социальные гарантии семей расширили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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