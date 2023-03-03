ФАС выявила нарушения в установке ночных тарифов на электричество в Свердловской области

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ФАС ответила на изменение ночных тарифов в Свердловской области Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) допустила нарушения в решении свердловской РЭК об изменении ночных тарифов на электроэнергию. Об этом URA.RU рассказал лидер фракции КПРФ Александр Ивачев.

«Требования гарантирующих поставщиков и сетевых организаций Свердловской области о перепрограммировании приборов учета за счет населения могут содержать признаки нарушения действующего законодательства в электроэнергетике и жилищного законодательства», — сказано в сообщении от Федеральной антимонопольной службы.

По словам лидера фракции КПРФ, ФАС говорит о том, что РЭК приняла решение об отмене применения ночного тарифа в выходные дни по собственной инициативе. «Ранее РЭК утверждала обратное. Не совсем ясны правовые последствия такого решения. Ответ в целом можно считать позитивным для жителей региона», — сказал Александр Ивачев.

Ранее URA.RU сообщало, что региональная энергетическая комиссия (РЭК) с 1 декабря 2022-го установила новые тарифы на электроэнергию, но спустя месяц антимонопольная служба отменила решение. РЭК подчинилась, но аннулировала скидку на электричество в выходные и праздники. Изменения внедрили задним числом — с 1 января. Параллельно чиновники подняли плату за капремонт на 40% — с 10,51 рубля до 14,81 руб. за квадратный метр.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) допустила нарушения в решении свердловской РЭК об изменении ночных тарифов на электроэнергию. Об этом URA.RU рассказал лидер фракции КПРФ Александр Ивачев. «Требования гарантирующих поставщиков и сетевых организаций Свердловской области о перепрограммировании приборов учета за счет населения могут содержать признаки нарушения действующего законодательства в электроэнергетике и жилищного законодательства», — сказано в сообщении от Федеральной антимонопольной службы. По словам лидера фракции КПРФ, ФАС говорит о том, что РЭК приняла решение об отмене применения ночного тарифа в выходные дни по собственной инициативе. «Ранее РЭК утверждала обратное. Не совсем ясны правовые последствия такого решения. Ответ в целом можно считать позитивным для жителей региона», — сказал Александр Ивачев. Ранее URA.RU сообщало, что региональная энергетическая комиссия (РЭК) с 1 декабря 2022-го установила новые тарифы на электроэнергию, но спустя месяц антимонопольная служба отменила решение. РЭК подчинилась, но аннулировала скидку на электричество в выходные и праздники. Изменения внедрили задним числом — с 1 января. Параллельно чиновники подняли плату за капремонт на 40% — с 10,51 рубля до 14,81 руб. за квадратный метр.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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