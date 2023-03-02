Суд Мегиона отказался отложить рассмотрение иска об отставке мэра. Инсайд

03 марта 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

В Мегионе начались судебные заседания по делу об оставке мэра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд Мегиона (ХМАО) не удовлетворил ходатайство администрации города отложить рассмотрение иска об отставке мэра Олега Дейнеки. Источник URA.RU в городском суде сообщил на условиях анонимности, что у судьи появились претензии к медицинской справке, предъявленной представителями мэрии и к тому, что Дейнека находится в отпуске, а не на больничном. «Мегионский городской суд не принял во внимание доводы юриста администрации и не удовлетворил ходатайство о переносе рассмотрения иска об отставке Дейнеки. Судье не понравилась справка, кроме того, официально Дейнека находится в отпуске, а не на больничном. На заседании упомянули, что отпуск главы города продлится до 16 апреля», — поделился инсайдер. Первое слушание по делу началось 3 марта в 16.00. Глава Мегиона в суде не присутствует. По версии инсайдера URA.RU в политическом истеблишменте города, Дейнека находится на лечении в одной из израильских клиник в связи с ухудшением состояния здоровья. Первый вице-мэр Мегиона Игорь Алчинов на запрос журналиста агентства сообщил, что пока не может подвердить или опровергнуть информацию, посколько заседание на момент публикации новости еще не закончено. Ранее URA.RU сообщало о ходатайстве мэрии приостановить рассмотрение дела об отставке главы Мегиона. Депутат городской думы Виктор Макаров опубликовал копию искового заявления, в котором прокуратура требует досрочного сложения полномочий мэра в связи с утратой доверия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд Мегиона (ХМАО) не удовлетворил ходатайство администрации города отложить рассмотрение иска об отставке мэра Олега Дейнеки. Источник URA.RU в городском суде сообщил на условиях анонимности, что у судьи появились претензии к медицинской справке, предъявленной представителями мэрии и к тому, что Дейнека находится в отпуске, а не на больничном. «Мегионский городской суд не принял во внимание доводы юриста администрации и не удовлетворил ходатайство о переносе рассмотрения иска об отставке Дейнеки. Судье не понравилась справка, кроме того, официально Дейнека находится в отпуске, а не на больничном. На заседании упомянули, что отпуск главы города продлится до 16 апреля», — поделился инсайдер. Первое слушание по делу началось 3 марта в 16.00. Глава Мегиона в суде не присутствует. По версии инсайдера URA.RU в политическом истеблишменте города, Дейнека находится на лечении в одной из израильских клиник в связи с ухудшением состояния здоровья. Первый вице-мэр Мегиона Игорь Алчинов на запрос журналиста агентства сообщил, что пока не может подвердить или опровергнуть информацию, посколько заседание на момент публикации новости еще не закончено. Ранее URA.RU сообщало о ходатайстве мэрии приостановить рассмотрение дела об отставке главы Мегиона. Депутат городской думы Виктор Макаров опубликовал копию искового заявления, в котором прокуратура требует досрочного сложения полномочий мэра в связи с утратой доверия.