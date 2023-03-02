В Нижневартовске учителя просят не пускать детей в ТЦ из-за сходки ЧВК «Редан»

В Нижневартовске (ХМАО) учителя просят родителей не отпускать детей в торговые центры 4 и 5 марта. Отец одного из школьников рассказал корреспонденту URA.RU на условиях анонимности, что в родительском чате предупредили о возможной перестрелке среди участников ЧВК «Редан» и массовых драках.
«В чате классный руководитель обратилась к родителям, чтобы мы не отпускали детей одних на этих выходных, не допускали сборищ и митингов. Ходят слухи, что в торговых центрах возможна перестрелка из-за сходки „Редана“, об этом писали городские сообщества „Вконтакте“», — поделился мужчина.
Начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Нижневартовска Сергей Ефремов сообщил журналисту агентства, что находится в командировке и не вполне владеет информацией. «Насколько я знаю, администрация Нижневартовска усиление в связи с этими событиями проводить не планирует. Возможно, если что-то и будет, то по линии полиции», — прокомментировал Ефремов.
В пресс-службе полиции ХМАО журналисту корреспонденту сообщили, что не располагают такой информацией. Источник URA.RU в силовых структурах Нижневартовска сообщил, что в силовики курсе предполагаемой сходки «Редана» и их оппозиционеров, но усиления маловероятны.
Ранее URA.RU писало о рекомендации школьникам временно не ходить в торговые центры Сургута. В мэрии опасаются возможных конфликтов между участниками «Редана» и их противников.
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