Аналитики раскрыли, что мужчины подарят на 8 марта россиянкам

Аналитики: мужчины подарят на 8 марта женщинам вафельницы

05 марта 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Аналитики заметили на маркетплейсах рост Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва На 8 марта мужчины подарят своим женщинам косметику, утюги, фены, вафельницы и фритюрницы. Этим объясняется резкий рост продаж этих товаров на Wildberries, рассказали URA.RU аналитики маркетплейсов Moneyplace. «В 2023 году на маркетплейсе Wildberries перед праздником 8 марта выросли продажи во многих категориях товаров. Самый высокий спрос на 70% за последнюю неделю февраля показали косметические наборы. На 66% выросли продажи серебряных шармов (подвески для браслетов), на 53% утюгов, на 35% фенов, на 33% йогуртниц, заварочных чайников, вафельниц и фритюрниц. На 27% — отпаривателей. За последнюю неделю февраля наименьший рост продаж, до +1%, показывают кольца из серебра, вазы, серьги в виде бижутерии. Только на 4% увеличился спрос на украшения из золота», — такие данные приводит Moneyplace. По мнению CEO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрия Ермолаева, тренд на вафельницы и фритюрницы связан с увлечением женщинами выпечкой. «На Wildberries мы видим рост спроса на 50 и более процентов на такие товары, как вафельница, утюг, отпариватели, также попадается косметика. Тренд на выпечку тортов появился на маркетплейсах более года назад. Мы видим стремительное его развитие и проявление в праздники», — подчеркнул он. Ранее аналитики маркетплейсов Moneyplace заявили, что женщины в подарок мужчинам на 23 февраля выбрали бензиновые зажигалки, беспроводные наушники, туалетную воду и карманные часы. Эти позиции на маркетплейсах Wildberries и Ozon пользовались особым спросом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На 8 марта мужчины подарят своим женщинам косметику, утюги, фены, вафельницы и фритюрницы. Этим объясняется резкий рост продаж этих товаров на Wildberries, рассказали URA.RU аналитики маркетплейсов Moneyplace. «В 2023 году на маркетплейсе Wildberries перед праздником 8 марта выросли продажи во многих категориях товаров. Самый высокий спрос на 70% за последнюю неделю февраля показали косметические наборы. На 66% выросли продажи серебряных шармов (подвески для браслетов), на 53% утюгов, на 35% фенов, на 33% йогуртниц, заварочных чайников, вафельниц и фритюрниц. На 27% — отпаривателей. За последнюю неделю февраля наименьший рост продаж, до +1%, показывают кольца из серебра, вазы, серьги в виде бижутерии. Только на 4% увеличился спрос на украшения из золота», — такие данные приводит Moneyplace. По мнению CEO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрия Ермолаева, тренд на вафельницы и фритюрницы связан с увлечением женщинами выпечкой. «На Wildberries мы видим рост спроса на 50 и более процентов на такие товары, как вафельница, утюг, отпариватели, также попадается косметика. Тренд на выпечку тортов появился на маркетплейсах более года назад. Мы видим стремительное его развитие и проявление в праздники», — подчеркнул он. Ранее аналитики маркетплейсов Moneyplace заявили, что женщины в подарок мужчинам на 23 февраля выбрали бензиновые зажигалки, беспроводные наушники, туалетную воду и карманные часы. Эти позиции на маркетплейсах Wildberries и Ozon пользовались особым спросом.