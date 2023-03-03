Путин экстренно собрал Совбез из-за теракта в Брянской области: главное к вечеру 3 марта

Россия будет разрабатывать контртеррористические меры после нападения диверсантов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин экстренно созвал Совбез после вторжения украинских диверсантов в Брянскую область. Во вторжении приняли участие две группировки. URA.RU приводит главные новости к вечеру 3 марта.
- Владимир Путин провел экстренное совещание Совета безопасности. Основной темой обсуждения стала антитеррористическая защищенности страны.
- В атаке на Брянскую область принимали участие две группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам главы села Новый Ропск данной области Николая Самусева, диверсионно-разведывательные (ДРГ) группировки действовали параллельно друг-другу.
- Россия будет разрабатывать контртеррористические меры после нападения диверсантов на приграничную территорию. Также уже действует особый приграничный режим, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Следственный комитет РФ наградил 10-летнего мальчика Федора медалью «Доблесть и отвага». Ранее тот спас двух девочек во время атаки украинской ДРГ в Брянской области.
- Украинский командир с позывным «Мадьяр» заявил о приказе покинуть Бахмут (Артемовск). По его словам, подразделение «Птицы Мадьяра» получило распоряжение о передислокации.
- Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и сообщил, что в Бахмут полностью окружен. Он подчеркнул, что в городе остались только старики и дети.
- ВСУ вновь обстреляли Энергодар. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, в городе были слышны прилеты ракет, выпущенные из артиллерии НАТО.
- Кроме того, украинские войска вновь обстреляли приграничную территорию. На этот раз это были два села в Белгородской области, заявил губернатор территории Вячеслав Гладков.
- Президент Украины Владимир Зеленский признался, что украинские войска испытывают дефицит снарядов и техники для ВСУ. Он акцентирует внимание на недостатке артиллерии.
- Минобороны России опубликовало кадры боевой работы бронегруппы российских десантников. Об этом сообщает Пятый канал
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