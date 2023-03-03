ВСУ обстреляли два села в Белгородской области

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Вооруженные силы Украины. stock, выстрел, артиллерия, пушка, ВСУ, stock
После обстрела Белгородской области никто не пострадал, пояснил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два села в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, уточнив, что никто не пострадал в ходе инцидента.

«Под обстрел ВСУ попали села в Волоконовском и Белгородском районах. <…> Пострадавших нет», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что в селе Коновалово осколки повредили хозяйственную постройку, а также после обстрела были повреждены окна в десяти частных домах. В селе Устинка зафиксированы повреждения в частных домах, также был поражен автомобиль. Также в селах повреждены линии электропередачи и газоснабжения.

Белгородская область является приграничной с Украиной территорией РФ. После начала спецоперации с 24 февраля 2022 года, ВСУ неоднократно обстреливают приграничные территории. Также 2 марта сообщалось о том, что украинские диверсанты проникли в Брянскую территорию. По итогу официально объявлено о двух пострадавших и двух погибших гражданских. Депутат ГД Алексей Журавлев сравнил действия диверсантов с деятельностью банды террориста Шамиля Басаева.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два села в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, уточнив, что никто не пострадал в ходе инцидента. «Под обстрел ВСУ попали села в Волоконовском и Белгородском районах. <…> Пострадавших нет», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в селе Коновалово осколки повредили хозяйственную постройку, а также после обстрела были повреждены окна в десяти частных домах. В селе Устинка зафиксированы повреждения в частных домах, также был поражен автомобиль. Также в селах повреждены линии электропередачи и газоснабжения. Белгородская область является приграничной с Украиной территорией РФ. После начала спецоперации с 24 февраля 2022 года, ВСУ неоднократно обстреливают приграничные территории. Также 2 марта сообщалось о том, что украинские диверсанты проникли в Брянскую территорию. По итогу официально объявлено о двух пострадавших и двух погибших гражданских. Депутат ГД Алексей Журавлев сравнил действия диверсантов с деятельностью банды террориста Шамиля Басаева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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