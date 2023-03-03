ВСУ обстреляли два села в Белгородской области

03 марта 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

После обстрела Белгородской области никто не пострадал, пояснил Вячеслав Гладков Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два села в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, уточнив, что никто не пострадал в ходе инцидента. «Под обстрел ВСУ попали села в Волоконовском и Белгородском районах. <…> Пострадавших нет», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в селе Коновалово осколки повредили хозяйственную постройку, а также после обстрела были повреждены окна в десяти частных домах. В селе Устинка зафиксированы повреждения в частных домах, также был поражен автомобиль. Также в селах повреждены линии электропередачи и газоснабжения. Белгородская область является приграничной с Украиной территорией РФ. После начала спецоперации с 24 февраля 2022 года, ВСУ неоднократно обстреливают приграничные территории. Также 2 марта сообщалось о том, что украинские диверсанты проникли в Брянскую территорию. По итогу официально объявлено о двух пострадавших и двух погибших гражданских. Депутат ГД Алексей Журавлев сравнил действия диверсантов с деятельностью банды террориста Шамиля Басаева.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два села в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, уточнив, что никто не пострадал в ходе инцидента. «Под обстрел ВСУ попали села в Волоконовском и Белгородском районах. <…> Пострадавших нет», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в селе Коновалово осколки повредили хозяйственную постройку, а также после обстрела были повреждены окна в десяти частных домах. В селе Устинка зафиксированы повреждения в частных домах, также был поражен автомобиль. Также в селах повреждены линии электропередачи и газоснабжения. Белгородская область является приграничной с Украиной территорией РФ. После начала спецоперации с 24 февраля 2022 года, ВСУ неоднократно обстреливают приграничные территории. Также 2 марта сообщалось о том, что украинские диверсанты проникли в Брянскую территорию. По итогу официально объявлено о двух пострадавших и двух погибших гражданских. Депутат ГД Алексей Журавлев сравнил действия диверсантов с деятельностью банды террориста Шамиля Басаева.