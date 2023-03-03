СК России наградил раненого мальчика из Брянской области за доблесть

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Бастрыкин подписал документ о награждении мальчика Федора Фото:
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Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

Следственный комитет России наградил 10-летнего мальчика Федора, который спас двух девочек от атаки украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области, медалью «Доблесть и отвага». Соответствующие распоряжение подписал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«Ведомственной медалью „Доблесть и отвага“ награжден 10-летний житель Брянской области Федор, который проявил героизм и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе Брянской области», — говорится в telegram-канале СК России.

Украинская ДРГ проникла на территорию России в Брянскую область 2 марта. Они обстреляли автомобиль и заминировали часть территории. Федор, который получил пулевое ранение, помог двум девочкам укрыться от боевиков. После того как опасность миновала, он проводил их до более безопасного места. В конце Федор сам отправился в больницу.

Спустя день губернатор Брянской области Александр Богомаз посетил мальчика в реанимации. Он сообщил, что операция по извлечению пули прошла успешно, передает телеканал 360. Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что атака ДРГ с территории Украины копирует террористические атаки банды Басаева.

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Следственный комитет России наградил 10-летнего мальчика Федора, который спас двух девочек от атаки украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области, медалью «Доблесть и отвага». Соответствующие распоряжение подписал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «Ведомственной медалью „Доблесть и отвага“ награжден 10-летний житель Брянской области Федор, который проявил героизм и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе Брянской области», — говорится в telegram-канале СК России. Украинская ДРГ проникла на территорию России в Брянскую область 2 марта. Они обстреляли автомобиль и заминировали часть территории. Федор, который получил пулевое ранение, помог двум девочкам укрыться от боевиков. После того как опасность миновала, он проводил их до более безопасного места. В конце Федор сам отправился в больницу. Спустя день губернатор Брянской области Александр Богомаз посетил мальчика в реанимации. Он сообщил, что операция по извлечению пули прошла успешно, передает телеканал 360. Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что атака ДРГ с территории Украины копирует террористические атаки банды Басаева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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