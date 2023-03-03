СК России наградил раненого мальчика из Брянской области за доблесть

03 марта 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

Бастрыкин подписал документ о награждении мальчика Федора Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Украинские диверсанты атаковали Брянскую область Следственный комитет России наградил 10-летнего мальчика Федора, который спас двух девочек от атаки украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области, медалью «Доблесть и отвага». Соответствующие распоряжение подписал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «Ведомственной медалью „Доблесть и отвага“ награжден 10-летний житель Брянской области Федор, который проявил героизм и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе Брянской области», — говорится в telegram-канале СК России. Украинская ДРГ проникла на территорию России в Брянскую область 2 марта. Они обстреляли автомобиль и заминировали часть территории. Федор, который получил пулевое ранение, помог двум девочкам укрыться от боевиков. После того как опасность миновала, он проводил их до более безопасного места. В конце Федор сам отправился в больницу. Спустя день губернатор Брянской области Александр Богомаз посетил мальчика в реанимации. Он сообщил, что операция по извлечению пули прошла успешно, передает телеканал 360. Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что атака ДРГ с территории Украины копирует террористические атаки банды Басаева.

Следственный комитет России наградил 10-летнего мальчика Федора, который спас двух девочек от атаки украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области, медалью «Доблесть и отвага». Соответствующие распоряжение подписал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «Ведомственной медалью „Доблесть и отвага“ награжден 10-летний житель Брянской области Федор, который проявил героизм и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе Брянской области», — говорится в telegram-канале СК России. Украинская ДРГ проникла на территорию России в Брянскую область 2 марта. Они обстреляли автомобиль и заминировали часть территории. Федор, который получил пулевое ранение, помог двум девочкам укрыться от боевиков. После того как опасность миновала, он проводил их до более безопасного места. В конце Федор сам отправился в больницу. Спустя день губернатор Брянской области Александр Богомаз посетил мальчика в реанимации. Он сообщил, что операция по извлечению пули прошла успешно, передает телеканал 360. Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что атака ДРГ с территории Украины копирует террористические атаки банды Басаева.