Рогов: ВСУ обстреляли Энергодар тяжелым вооружением

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Вооруженные силы Украины. stock, артиллерия, пушка, ВСУ, stock
ВСУ обстреляли Энергодар, сообщил Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Энергодаре, в котором находится Запорожская АЭС, были слышны прилеты ракет, запущенные из артиллерии НАТО. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, слышны взрывы. По предварительной информации, террористы Угил (название Украины, которое предлагает Рогов — прим. ред.) произвели обстрел из тяжелой артиллерии НАТОвского образца», — сообщил Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что звуки прилетов были слышны жителям промзоны, которая находится рядом с АЭС.

Запорожская АЭС является самой крупнейшей атомной станцией в Европе. Она способна спасти разрушенную энергосистему Украины, поэтому Киев старается получить над ней контроль, сообщил Владимира Скачко. 3 марта советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что сотрудники службы безопасности АЭС попали под огонь, передает RT.

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В Энергодаре, в котором находится Запорожская АЭС, были слышны прилеты ракет, запущенные из артиллерии НАТО. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, слышны взрывы. По предварительной информации, террористы Угил (название Украины, которое предлагает Рогов — прим. ред.) произвели обстрел из тяжелой артиллерии НАТОвского образца», — сообщил Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что звуки прилетов были слышны жителям промзоны, которая находится рядом с АЭС. Запорожская АЭС является самой крупнейшей атомной станцией в Европе. Она способна спасти разрушенную энергосистему Украины, поэтому Киев старается получить над ней контроль, сообщил Владимира Скачко. 3 марта советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что сотрудники службы безопасности АЭС попали под огонь, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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