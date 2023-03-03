Рогов: ВСУ обстреляли Энергодар тяжелым вооружением

03 марта 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли Энергодар, сообщил Рогов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Энергодаре, в котором находится Запорожская АЭС, были слышны прилеты ракет, запущенные из артиллерии НАТО. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, слышны взрывы. По предварительной информации, террористы Угил (название Украины, которое предлагает Рогов — прим. ред.) произвели обстрел из тяжелой артиллерии НАТОвского образца», — сообщил Владимир Рогов в своем telegram-канале . Он отметил, что звуки прилетов были слышны жителям промзоны, которая находится рядом с АЭС. Запорожская АЭС является самой крупнейшей атомной станцией в Европе. Она способна спасти разрушенную энергосистему Украины, поэтому Киев старается получить над ней контроль, сообщил Владимира Скачко. 3 марта советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что сотрудники службы безопасности АЭС попали под огонь, передает RT.

В Энергодаре, в котором находится Запорожская АЭС, были слышны прилеты ракет, запущенные из артиллерии НАТО. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, слышны взрывы. По предварительной информации, террористы Угил (название Украины, которое предлагает Рогов — прим. ред.) произвели обстрел из тяжелой артиллерии НАТОвского образца», — сообщил Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что звуки прилетов были слышны жителям промзоны, которая находится рядом с АЭС. Запорожская АЭС является самой крупнейшей атомной станцией в Европе. Она способна спасти разрушенную энергосистему Украины, поэтому Киев старается получить над ней контроль, сообщил Владимира Скачко. 3 марта советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что сотрудники службы безопасности АЭС попали под огонь, передает RT.