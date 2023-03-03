Россия примет контртеррористические меры после событий в Брянской области

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков рассказал, что Россия примет меры в связи с терактом в Брянской области Фото:
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В связи с терактом в Брянской области действует пограничный режим, будут разрабатываться контртеррористические меры. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста, получила ли ФСБ новые задачи от президента в связи с терактом в Брянской области.

«Действует особый приграничный режим, будет разбираться вчерашний теракт, примут меры по недопущению в будущем подобных событий», — заявил Дмитрий Песков. Об этом сообщил журналист URA.RU.

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В связи с терактом в Брянской области действует пограничный режим, будут разрабатываться контртеррористические меры. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста, получила ли ФСБ новые задачи от президента в связи с терактом в Брянской области. «Действует особый приграничный режим, будет разбираться вчерашний теракт, примут меры по недопущению в будущем подобных событий», — заявил Дмитрий Песков. Об этом сообщил журналист URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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