Россия примет контртеррористические меры после событий в Брянской области

Дмитрий Песков рассказал, что Россия примет меры в связи с терактом в Брянской области
новость из сюжетаУкраинские диверсанты атаковали Брянскую область
В связи с терактом в Брянской области действует пограничный режим, будут разрабатываться контртеррористические меры. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста, получила ли ФСБ новые задачи от президента в связи с терактом в Брянской области.
«Действует особый приграничный режим, будет разбираться вчерашний теракт, примут меры по недопущению в будущем подобных событий», — заявил Дмитрий Песков. Об этом сообщил журналист URA.RU.
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