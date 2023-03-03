Путин проводит экстренное совещание Совбеза. Видео

Путин предложил обсудить антитеррористическую безопасность РФ на совещании Совбеза
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Заседание Совбеза с участием Владимира Путина проходит в закрытом режиме Фото:
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Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

Президент РФ Владимир Путин проводит экстренное совещание Совета безопасности по теме антитеррористической защищенности России. Поводом для заседания является атака украинских диверсантов на Брянскую область 2 марта.

«У нас с вами сегодня один, но очень важный вопрос о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов», — сказал Владимир Путин в начале встречи. Докладывать по теме должен глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Ранее сообщалось, что две украинские диверсионные группы вторглись на Брянскую область. Путин охарактеризовал этот инцидент как теракт со стороны Украины. Также депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил о схожести атаки украинских диверсантов с действиями банды чеченского террориста Шамиля Басаева.

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Президент РФ Владимир Путин проводит экстренное совещание Совета безопасности по теме антитеррористической защищенности России. Поводом для заседания является атака украинских диверсантов на Брянскую область 2 марта. «У нас с вами сегодня один, но очень важный вопрос о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов», — сказал Владимир Путин в начале встречи. Докладывать по теме должен глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Ранее сообщалось, что две украинские диверсионные группы вторглись на Брянскую область. Путин охарактеризовал этот инцидент как теракт со стороны Украины. Также депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил о схожести атаки украинских диверсантов с действиями банды чеченского террориста Шамиля Басаева.
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