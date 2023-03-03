Жители Тавды 2 марта испугались из-за толпы подростков, разгуливающих по улицам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Новая субкультура «ЧВК Редан»

В соцсетях распространялась информация, что 2 марта в Тавде Свердловской области группировка подростков нападала на всех, кто был одет в клетчатую одежду. По словам местных жителей, банда из 30-50 человек порезала одного ребенка и пробила голову второму. 3 марта глава Валентин Миронов опроверг данную информацию, заявив, что пострадавших нет.

«По ситуации, которая сложилась в городе 2 марта, а именно массового сбора молодежи в возрасте от 14 лет и старше. В мессенджерах и соцсетях распространили информацию о пострадавших и потерпевших. Это фейк», — написал Миронов в telegram-канале. Он сообщил, что сотрудники полиции организовали проверку.

В МО МВД России «Тавдинский» призвали граждан не поддаваться панике. «Полиция всегда оперативно реагирует на любые сообщения, аналогичным образом было и 2 марта. Ничего криминального в городе не произошло», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в соцсетях разлетелись фото и видео, на которых толпа подростков ловили прохожих, одетых в клетчатую одежду, в двух районах Тавды. Среди местных жителей ходили слухи, что подростки приехали в город из Тюмени. По другой версии, большая компания детей — местные, которые учатся во 2-й и 18-й школах города.

Также ранее URA.RU сообщало о появлении в Екатеринбурге сторонников молодежной субкультуры «ЧВК Редан». Дети создали telegram-каналы, где стали договариваться о встречах в торговых центрах города. Полиция заинтересовалась их поведением и провела рейд в ТЦ, в ходе которого проверила подростков. Учителям поручили мониторить соцсети детей на предмет сомнительных групп.

Фото: страница Валентина Миронова в соцсети «ВКонтакте»

Скрин: сообщество «ЧП Тавда» в соцсети «ВКонтакте»

Скрин: сообщество «ЧП Тавда» в соцсети «ВКонтакте»