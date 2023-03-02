Свердловские учителя проверяют соцсети школьников из-за «ЧВК Редан»

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Учителя смотрят открытые страницы школьников в социальных сетях Фото:
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Новая субкультура «ЧВК Редан»

Педагогов Свердловской области попросили проверять аккаунты своих учеников из-за увеличения популярности движения «ЧВК Редан». Об этом URA.RU сообщил источник в образовательной среде.

«Классных руководителей просили проверить социальные сети детей, которые могут состоять в неформальных группах. Проводятся беседы, разъясняются принципы безопасности поведения в общественных местах», — рассказал собеседник агентства.

Педагоги некоторых школ заходят на открытые страницы детей в социальных сетях. Там они ищут группы и посты, связанные с сомнительными объединениями, в том числе «ЧВК Редан».

URA.RU обратилось за комментарием в департамент информационной политики региона. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее сообщалось, что подростки из «ЧВК Редан» устраивали погромы в городах России, однако в Екатеринбурге не поступало информации об агрессивных действиях с их стороны. Школьники объединяются в тематические группы в telegram-каналах и обсуждают места сбора. Одну из первых встреч подростки провели в ТЦ «Гринвич», после чего туда приезжала полиция.

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Педагогов Свердловской области попросили проверять аккаунты своих учеников из-за увеличения популярности движения «ЧВК Редан». Об этом URA.RU сообщил источник в образовательной среде. «Классных руководителей просили проверить социальные сети детей, которые могут состоять в неформальных группах. Проводятся беседы, разъясняются принципы безопасности поведения в общественных местах», — рассказал собеседник агентства. Педагоги некоторых школ заходят на открытые страницы детей в социальных сетях. Там они ищут группы и посты, связанные с сомнительными объединениями, в том числе «ЧВК Редан». URA.RU обратилось за комментарием в департамент информационной политики региона. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее сообщалось, что подростки из «ЧВК Редан» устраивали погромы в городах России, однако в Екатеринбурге не поступало информации об агрессивных действиях с их стороны. Школьники объединяются в тематические группы в telegram-каналах и обсуждают места сбора. Одну из первых встреч подростки провели в ТЦ «Гринвич», после чего туда приезжала полиция.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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