Свердловские учителя проверяют соцсети школьников из-за «ЧВК Редан»

Учителя смотрят открытые страницы школьников в социальных сетях Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Новая субкультура «ЧВК Редан»

Педагогов Свердловской области попросили проверять аккаунты своих учеников из-за увеличения популярности движения «ЧВК Редан». Об этом URA.RU сообщил источник в образовательной среде.

«Классных руководителей просили проверить социальные сети детей, которые могут состоять в неформальных группах. Проводятся беседы, разъясняются принципы безопасности поведения в общественных местах», — рассказал собеседник агентства.

Педагоги некоторых школ заходят на открытые страницы детей в социальных сетях. Там они ищут группы и посты, связанные с сомнительными объединениями, в том числе «ЧВК Редан».

URA.RU обратилось за комментарием в департамент информационной политики региона. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее сообщалось, что подростки из «ЧВК Редан» устраивали погромы в городах России, однако в Екатеринбурге не поступало информации об агрессивных действиях с их стороны. Школьники объединяются в тематические группы в telegram-каналах и обсуждают места сбора. Одну из первых встреч подростки провели в ТЦ «Гринвич», после чего туда приезжала полиция.