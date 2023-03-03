Белый дом: Китай не отказался от планов помочь РФ выиграть СВО

Власти США считают, что Китай может предоставить летальную военную помощь России и тем самым пойти на эскалацию конфликта. Об этом сообщил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.
«Мы не верим, что они сняли это с обсуждения», — ответил Кирби журналисту телеканала CNN во время брифинга. При этом политик отметил, что администрация президента до сих пор «не верит, что они приняли решение двигаться вперед».
Ранее сообщалось, что власти США не смогли найти доказательств того, что Китай предоставляет оружие России. Позднее чиновники Евросоюза заявили, что если Китай предоставит оружие России, то перейдет некую «красную черту» и ЕС ответит санкциями.
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Власти США считают, что Китай может предоставить летальную военную помощь России и тем самым пойти на эскалацию конфликта. Об этом сообщил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби. «Мы не верим, что они сняли это с обсуждения», — ответил Кирби журналисту телеканала CNN во время брифинга. При этом политик отметил, что администрация президента до сих пор «не верит, что они приняли решение двигаться вперед». Ранее сообщалось, что власти США не смогли найти доказательств того, что Китай предоставляет оружие России. Позднее чиновники Евросоюза заявили, что если Китай предоставит оружие России, то перейдет некую «красную черту» и ЕС ответит санкциями.