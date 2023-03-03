Евросоюз пригрозил Китаю санкциями за помощь России в СВО

Евросоюз намерен ответить санкциями, если Китай будет поставлять вооружение России. Об этом сообщил чиновник Евросоюза.
«Чиновник Евросоюза заявил, если Китай предоставит оружие России, то ЕС ответит санкциями», — пишет Reuters, ссылаясь на слова некого чиновника. Он отметил, что таким образом Китай может перейти «красную черту».
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Китай не поставлять оружие России, сообщает «Национальная служба новостей». Боррель отметил, что у него был длинный разговор с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, который ответил ему, что у Пекина «нет планов» поставлять оружие Москве. Помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявил, что Вашингтон подозревает КНР в помощи ЧВК «Вагнер». При этом, американский президент Джо Байден сообщил, что США не смогли найти доказательств того, что китайские власти предоставляют оружие ВС РФ.
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Евросоюз намерен ответить санкциями, если Китай будет поставлять вооружение России. Об этом сообщил чиновник Евросоюза. «Чиновник Евросоюза заявил, если Китай предоставит оружие России, то ЕС ответит санкциями», — пишет Reuters, ссылаясь на слова некого чиновника. Он отметил, что таким образом Китай может перейти «красную черту». Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Китай не поставлять оружие России, сообщает «Национальная служба новостей». Боррель отметил, что у него был длинный разговор с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, который ответил ему, что у Пекина «нет планов» поставлять оружие Москве. Помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявил, что Вашингтон подозревает КНР в помощи ЧВК «Вагнер». При этом, американский президент Джо Байден сообщил, что США не смогли найти доказательств того, что китайские власти предоставляют оружие ВС РФ.