03 марта 2023
02 марта 2023

Курганские дети записали видео в поддержку раненного мальчика из Брянска, который спас двух девочек

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Украинские диверсанты проникли на территорию России 2 марта Фото:
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Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

Дети, отдыхающие в лагере «Романтика» в Курганской области записали видео в поддержку мальчика, который получил ранение и спас двух девочек при нападении украинской диверсионной группы в Брянской области. Об этом рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Зауралья.

«Уважаемый Федор, спасибо за мужество, героизм, отвагу и смелость, мы будем на тебя равняться. Ты — наш герой, благодарим тебя за пример для подражания», — слова детей опубликованы в telegam-канале ведомства.

Мальчик получил пулевое ранение во время атаки украинской диверсионной группы. Инцидент произошел в начале мая. Боевики обстреляли автомобиль и заминировали часть территории. При этом Федор помог двум девочкам, которые ехали с ним в автомобиле, спрятаться в лесу и добраться до помощи. После этого юный герой сам направился в больницу. За проявленные мужество и героизм 10-летнего мальчика наградили медалью «Доблесть и отвага». В Госдуме РФ отмечали, что нападение украинских диверсантов копирует террористические атаки банды Басаева.

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Дети, отдыхающие в лагере «Романтика» в Курганской области записали видео в поддержку мальчика, который получил ранение и спас двух девочек при нападении украинской диверсионной группы в Брянской области. Об этом рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Зауралья. «Уважаемый Федор, спасибо за мужество, героизм, отвагу и смелость, мы будем на тебя равняться. Ты — наш герой, благодарим тебя за пример для подражания», — слова детей опубликованы в telegam-канале ведомства. Мальчик получил пулевое ранение во время атаки украинской диверсионной группы. Инцидент произошел в начале мая. Боевики обстреляли автомобиль и заминировали часть территории. При этом Федор помог двум девочкам, которые ехали с ним в автомобиле, спрятаться в лесу и добраться до помощи. После этого юный герой сам направился в больницу. За проявленные мужество и героизм 10-летнего мальчика наградили медалью «Доблесть и отвага». В Госдуме РФ отмечали, что нападение украинских диверсантов копирует террористические атаки банды Басаева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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