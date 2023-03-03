Стало известно еще об одном раненом при нападении диверсантов на брянские села

Во время нападения украинской диверсионно-разведывательной группы на Брянскую область был ранен еще один человек, кроме мальчика Федора. Об этом сообщили власти Климовского района.
«При нападении на брянские села кроме мальчика огнестрельное ранение получил один мужчина», — передает РИА Новости сообщение властей Климовского района. Мужчине оказана медицинская помощь. Уточняется, что он получил ранение в Сушанах.
ДРГ с территории Украины вошли в Брянскую область 2 марта. Они обстреляли автомобиль и заминировали часть территории. Было убито два человека, передает телеканал 360. Раненый мальчик Федор помог двум девочкам спастись от атаки боевиков. За это он был награжден медалью «Доблесть и отвага». Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что нападение украинской ДРГ копирует террористические атаки банды Басаева.
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Во время нападения украинской диверсионно-разведывательной группы на Брянскую область был ранен еще один человек, кроме мальчика Федора. Об этом сообщили власти Климовского района. «При нападении на брянские села кроме мальчика огнестрельное ранение получил один мужчина», — передает РИА Новости сообщение властей Климовского района. Мужчине оказана медицинская помощь. Уточняется, что он получил ранение в Сушанах. ДРГ с территории Украины вошли в Брянскую область 2 марта. Они обстреляли автомобиль и заминировали часть территории. Было убито два человека, передает телеканал 360. Раненый мальчик Федор помог двум девочкам спастись от атаки боевиков. За это он был награжден медалью «Доблесть и отвага». Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что нападение украинской ДРГ копирует террористические атаки банды Басаева.