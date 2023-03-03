Дмитрий Артюхов поздравил оленеводов Пуровского района с праздником
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов прибыл на празднование Дня Оленевода в Тарко-Сале. Вместе с главой Пуровского района Антоном Колодиным он поздравил собравшихся с праздником, отметив его размах, сообщает телеканал «Луч».
«С каждым годом праздник все ярче и лучше, все больше участников. Пусть земля Пуровская процветает, пусть здесь всегда будет счастье и благополучие», — пожелал Дмитрий Артюхов на видео, размещенном в telegram-канале «Случилось».
Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов принял участие в соревнованиях на День Оленевода в Надыме. На празднике присутствовал и губернатор Тюменской области Александр Моор.
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