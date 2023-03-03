03 марта 2023
02 марта 2023

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов оценил празднование Дня Оленевода. Видео

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов приехал на праздник к оленеводам в Тарко-Сале
© Служба новостей «URA.RU»
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Послание президента. Москва, портрет, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов поздравил оленеводов Пуровского района с праздником Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов прибыл на празднование Дня Оленевода в Тарко-Сале. Вместе с главой Пуровского района Антоном Колодиным он поздравил собравшихся с праздником, отметив его размах, сообщает телеканал «Луч».

«С каждым годом праздник все ярче и лучше, все больше участников. Пусть земля Пуровская процветает, пусть здесь всегда будет счастье и благополучие», — пожелал Дмитрий Артюхов на видео, размещенном в telegram-канале «Случилось».

Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов принял участие в соревнованиях на День Оленевода в Надыме. На празднике присутствовал и губернатор Тюменской области Александр Моор.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов прибыл на празднование Дня Оленевода в Тарко-Сале. Вместе с главой Пуровского района Антоном Колодиным он поздравил собравшихся с праздником, отметив его размах, сообщает телеканал «Луч». «С каждым годом праздник все ярче и лучше, все больше участников. Пусть земля Пуровская процветает, пусть здесь всегда будет счастье и благополучие», — пожелал Дмитрий Артюхов на видео, размещенном в telegram-канале «Случилось». Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов принял участие в соревнованиях на День Оленевода в Надыме. На празднике присутствовал и губернатор Тюменской области Александр Моор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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