Медведев: РФ устроит «салют» из «Калибров» в случае постройки танкового завода ФРГ на Украине

04 марта 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев пообещал ответить на строительство завода на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Германия построит на Украине танковый завод Rheinmetall, то Россия запустит салют крылатых ракет «Калибр». Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима. Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему, ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из „Калибров“ и других пиротехнических устройств», — написал Медведев в telegram-канале . Германия рассматривает возможность строительства завода Rheinmetall на Украине, чтобы выпускать там до 400 танков Leopard в год, сообщает телеканал 360. Глава концерна Армин Паппергер отметил, что решение об этом могут принять в ближайшие месяцы, передает Life . Германия и другие западные страны помогают Киеву из-за спецоперации РФ на Украине. В Минобороны Германии обещали передать ВСУ Leopard-2 до конца марта. Также Украина получит немецкие танки от союзников, у которых эта техника есть в наличии.

Если Германия построит на Украине танковый завод Rheinmetall, то Россия запустит салют крылатых ракет «Калибр». Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима. Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему, ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из „Калибров“ и других пиротехнических устройств», — написал Медведев в telegram-канале. Германия рассматривает возможность строительства завода Rheinmetall на Украине, чтобы выпускать там до 400 танков Leopard в год, сообщает телеканал 360. Глава концерна Армин Паппергер отметил, что решение об этом могут принять в ближайшие месяцы, передает Life. Германия и другие западные страны помогают Киеву из-за спецоперации РФ на Украине. В Минобороны Германии обещали передать ВСУ Leopard-2 до конца марта. Также Украина получит немецкие танки от союзников, у которых эта техника есть в наличии.