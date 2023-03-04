Орденоносная эскортница из Киева стала врагом Украины. Скрин

Награжденная орденом украинская эскортница Ксюша Манекен попала в базу «Миротворца»

04 марта 2023 в 20:21 Размер текста - 17 +

Ксюшу Манекен обвинили в антиукраинской пропаганде Фото: соцсети Ксюши Манекен Эскортница из Киева Ксюша Манекен (Оксана Волощук), ранее получившая орден «За содействие военной разведке Украины II степени», попала в список «врагов Украины». Информация опубликована на украинском сайте «Миротворец», исследующем преступления против нацбезопасности Украины. Удостоившаяся ордена «За содействие военной разведке Украины II степени» Ксюша Манекен была внесена список «врагов Украины». Это произошло из-за старого поста девушки в соцсетях, в котором она заявила, что ей не важно, кому принадлежит Крым. «Неважно чей полуостров, главное — чтобы там было мирно», — написала тогда девушка. Также Манекен обвиняется в «отрицании российской агрессии» и участии в антиукраинских мероприятиях. Все обвинения сама девушка воспринимает как зависть «побратимых». Ранее стало известно, что Манекен получила орден после визита в офис президента Украины Владимира Зеленского. Она также обещала, что расскажет, за что именно ее наградили, как только закончится российско-украинский конфликт. Фото: сайт «Миротворец»

Эскортница из Киева Ксюша Манекен (Оксана Волощук), ранее получившая орден «За содействие военной разведке Украины II степени», попала в список «врагов Украины». Информация опубликована на украинском сайте «Миротворец», исследующем преступления против нацбезопасности Украины. Удостоившаяся ордена «За содействие военной разведке Украины II степени» Ксюша Манекен была внесена список «врагов Украины». Это произошло из-за старого поста девушки в соцсетях, в котором она заявила, что ей не важно, кому принадлежит Крым. «Неважно чей полуостров, главное — чтобы там было мирно», — написала тогда девушка. Также Манекен обвиняется в «отрицании российской агрессии» и участии в антиукраинских мероприятиях. Все обвинения сама девушка воспринимает как зависть «побратимых». Ранее стало известно, что Манекен получила орден после визита в офис президента Украины Владимира Зеленского. Она также обещала, что расскажет, за что именно ее наградили, как только закончится российско-украинский конфликт.