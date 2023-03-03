Жители ЯНАО предложили Артюхову провести недели поэзии и национальной кухни

04 марта 2023 в 22:46 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов в соцсетях собирает предложения от жителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов после завершения в округе недели зимних видов спорта в соцсетях предложил жителям выбрать темы для подобных мероприятий. Ямальцы откликнулись на просьбу главы региона, представив в комментариях ряд идей. Среди них проведение недели северной поэзии и ямальской гастрономии. «Предлагаю провести тематический праздник день северянина-музыканта», — написал пользователь соцсети, представившийся как Константин под постом губернатора в telegram-канале. «Почему бы не сделать неделю национальной кухни Ямала», — предложила пользовательница под ником Анютка Болдырева. «Предлагаю провести неделю северной поэзии», — прокомментировала Анна Зникина. Среди вариантов в соцсетях также названы неделя настольных игр и проведения дня солнцестояния — «Ямальских белых ночей». Светлана Метелева на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» предложила провести мероприятие, посвященное чтению книг в библиотеках. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов прибыл на празднование Дня Оленевода в Тарко-Сале. Вместе с главой Пуровского района Антоном Колодиным он поздравил собравшихся с праздником, отметив его размах.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов после завершения в округе недели зимних видов спорта в соцсетях предложил жителям выбрать темы для подобных мероприятий. Ямальцы откликнулись на просьбу главы региона, представив в комментариях ряд идей. Среди них проведение недели северной поэзии и ямальской гастрономии. «Предлагаю провести тематический праздник день северянина-музыканта», — написал пользователь соцсети, представившийся как Константин под постом губернатора в telegram-канале. «Почему бы не сделать неделю национальной кухни Ямала», — предложила пользовательница под ником Анютка Болдырева. «Предлагаю провести неделю северной поэзии», — прокомментировала Анна Зникина. Среди вариантов в соцсетях также названы неделя настольных игр и проведения дня солнцестояния — «Ямальских белых ночей». Светлана Метелева на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» предложила провести мероприятие, посвященное чтению книг в библиотеках. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов прибыл на празднование Дня Оленевода в Тарко-Сале. Вместе с главой Пуровского района Антоном Колодиным он поздравил собравшихся с праздником, отметив его размах.