03 марта 2023
02 марта 2023

Жители ЯНАО предложили Артюхову провести недели поэзии и национальной кухни

© Служба новостей «URA.RU»
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Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов в соцсетях собирает предложения от жителей Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов после завершения в округе недели зимних видов спорта в соцсетях предложил жителям выбрать темы для подобных мероприятий. Ямальцы откликнулись на просьбу главы региона, представив в комментариях ряд идей. Среди них проведение недели северной поэзии и ямальской гастрономии.

«Предлагаю провести тематический праздник день северянина-музыканта», — написал пользователь соцсети, представившийся как Константин под постом губернатора в telegram-канале. «Почему бы не сделать неделю национальной кухни Ямала», — предложила пользовательница под ником Анютка Болдырева. «Предлагаю провести неделю северной поэзии», — прокомментировала Анна Зникина.

Среди вариантов в соцсетях также названы неделя настольных игр и проведения дня солнцестояния — «Ямальских белых ночей». Светлана Метелева на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» предложила провести мероприятие, посвященное чтению книг в библиотеках.

Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов прибыл на празднование Дня Оленевода в Тарко-Сале. Вместе с главой Пуровского района Антоном Колодиным он поздравил собравшихся с праздником, отметив его размах.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов после завершения в округе недели зимних видов спорта в соцсетях предложил жителям выбрать темы для подобных мероприятий. Ямальцы откликнулись на просьбу главы региона, представив в комментариях ряд идей. Среди них проведение недели северной поэзии и ямальской гастрономии. «Предлагаю провести тематический праздник день северянина-музыканта», — написал пользователь соцсети, представившийся как Константин под постом губернатора в telegram-канале. «Почему бы не сделать неделю национальной кухни Ямала», — предложила пользовательница под ником Анютка Болдырева. «Предлагаю провести неделю северной поэзии», — прокомментировала Анна Зникина. Среди вариантов в соцсетях также названы неделя настольных игр и проведения дня солнцестояния — «Ямальских белых ночей». Светлана Метелева на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» предложила провести мероприятие, посвященное чтению книг в библиотеках. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов прибыл на празднование Дня Оленевода в Тарко-Сале. Вместе с главой Пуровского района Антоном Колодиным он поздравил собравшихся с праздником, отметив его размах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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