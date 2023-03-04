Челябинские силовики раскрыли цель задержания подростков

04 марта 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции провели профилактические беседы с подростками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Новая субкультура «ЧВК Редан» Силовики Челябинской области раскрыли цель задержания подростков в Миассе и Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «В полицию Миасса поступило сообщение о том, что планируется сбор группы подростков, возможно возникновение конфликтных ситуаций. На место сбора были направлены дежурные наряды, инспекторы по делам несовершеннолетних, а также сотрудники Росгвардии. Принятыми мерами нарушений общественного порядка допущено не было», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В полицейском главке добавили, что всего в отделение полиции Миасса доставлены 60 подростков. С ними проведены профилактические беседы в присутствии родителей либо законных представителей. После этого подростков отпустили. Ранее в полиции провели аналогичные мероприятия в Челябинске на Кировке. Для беседы в отдел полиции «Центральный» для беседы доставлены 30 подростков. По данным источника URA.RU, правоохранительные органы проверили их на возможную принадлежность к «ЧВК Редан». В ходе общения родителей попросили уделять пристальное внимание к местонахождению и компании своего ребенка, а также разъяснили последствия подобного поведения.

Силовики Челябинской области раскрыли цель задержания подростков в Миассе и Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «В полицию Миасса поступило сообщение о том, что планируется сбор группы подростков, возможно возникновение конфликтных ситуаций. На место сбора были направлены дежурные наряды, инспекторы по делам несовершеннолетних, а также сотрудники Росгвардии. Принятыми мерами нарушений общественного порядка допущено не было», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В полицейском главке добавили, что всего в отделение полиции Миасса доставлены 60 подростков. С ними проведены профилактические беседы в присутствии родителей либо законных представителей. После этого подростков отпустили. Ранее в полиции провели аналогичные мероприятия в Челябинске на Кировке. Для беседы в отдел полиции «Центральный» для беседы доставлены 30 подростков. По данным источника URA.RU, правоохранительные органы проверили их на возможную принадлежность к «ЧВК Редан». В ходе общения родителей попросили уделять пристальное внимание к местонахождению и компании своего ребенка, а также разъяснили последствия подобного поведения.