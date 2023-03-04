МВД РФ объявило в розыск возможного организатора теракта под Брянском

Данные Ильи Богданова, который считается организатором нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Брянскую область, внесены в базу розыска Министерства внутренних дел РФ. Его разыскивают «по статье Уголовного кодекса».
Сведения об Илье Богданове, который считается организатором нападения ДРГ на Брянскую область, внесены в базу данных розыска МВД РФ. При этом, когда именно Богданов был объявлен в розыск там не уточняется, сообщает газета «Аргументы и факты». Как утверждает издание, на странице Богданова в социальной сети было опубликовано видео, записанное нападавшими и, предположительно, сам Богданов выступал в роли оператора.
Ранее две группы диверсантов с Украины проникли в Брянскую область. Они захватили в заложники жителей приграничных с Украиной сел Сушаны и Любечане. Ответственность за диверсию взяло на себя подразделение Вооруженных сил Украины «Русский добровольческий корпус». В Кремле происшествие назвали терактом, сообщает телеканал 360. Позже МИД России указал на использование натовского оружия при теракте, передает RT.
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