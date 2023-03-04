04 марта 2023

МВД РФ объявило в розыск возможного организатора теракта под Брянском

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Митинг в поддержку оппозиции на Пушкинской площади. Москва, мвд, шеврон, митинг, полиция, шеврон мвд, полициейский, шеврон полиция
Данные предполагаемого организатора внесены в базу розыска МВД РФ Фото:
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Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

Данные Ильи Богданова, который считается организатором нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Брянскую область, внесены в базу розыска Министерства внутренних дел РФ. Его разыскивают «по статье Уголовного кодекса».

Сведения об Илье Богданове, который считается организатором нападения ДРГ на Брянскую область, внесены в базу данных розыска МВД РФ. При этом, когда именно Богданов был объявлен в розыск там не уточняется, сообщает газета «Аргументы и факты». Как утверждает издание, на странице Богданова в социальной сети было опубликовано видео, записанное нападавшими и, предположительно, сам Богданов выступал в роли оператора.

Ранее две группы диверсантов с Украины проникли в Брянскую область. Они захватили в заложники жителей приграничных с Украиной сел Сушаны и Любечане. Ответственность за диверсию взяло на себя подразделение Вооруженных сил Украины «Русский добровольческий корпус». В Кремле происшествие назвали терактом, сообщает телеканал 360. Позже МИД России указал на использование натовского оружия при теракте, передает RT.

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Данные Ильи Богданова, который считается организатором нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Брянскую область, внесены в базу розыска Министерства внутренних дел РФ. Его разыскивают «по статье Уголовного кодекса». Сведения об Илье Богданове, который считается организатором нападения ДРГ на Брянскую область, внесены в базу данных розыска МВД РФ. При этом, когда именно Богданов был объявлен в розыск там не уточняется, сообщает газета «Аргументы и факты». Как утверждает издание, на странице Богданова в социальной сети было опубликовано видео, записанное нападавшими и, предположительно, сам Богданов выступал в роли оператора. Ранее две группы диверсантов с Украины проникли в Брянскую область. Они захватили в заложники жителей приграничных с Украиной сел Сушаны и Любечане. Ответственность за диверсию взяло на себя подразделение Вооруженных сил Украины «Русский добровольческий корпус». В Кремле происшествие назвали терактом, сообщает телеканал 360. Позже МИД России указал на использование натовского оружия при теракте, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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