04 марта 2023
03 марта 2023

Мэр из ХМАО встретился с вдовой участника СВО

Глава Белоярского района ХМАО поздравил вдову участника СВО Кима с 8 марта и крещением дочери
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, цветы, тюльпаны, весна, 8 марта, букет тюльпанов
Сергей Маненков поздравил вдову участника СВО с 8 марта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков накануне 8 марта встретился с семьей погибшего в ходе СВО Данилы Кима. Мэр поздравил вдову военного с наступающим праздником, а также с крещением дочери.

«В день посещения в семье Ким состоялся праздник — таинство крещения в храме преподобного Серафима Саровского прошла недавно родившаяся их дочь Валерия. Поздравил семью с этим событием. <…> Я всегда на связи с семьей лично», — написал Маненков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что в Белоярском семье погибшего в ходе спецоперации на Украине Данилы Кима вручили орден Мужества. Он погиб 5 октября.

Российские военные проводят специальную военную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основные цели СВО — помощь жителям Донбасса.

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Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков накануне 8 марта встретился с семьей погибшего в ходе СВО Данилы Кима. Мэр поздравил вдову военного с наступающим праздником, а также с крещением дочери. «В день посещения в семье Ким состоялся праздник — таинство крещения в храме преподобного Серафима Саровского прошла недавно родившаяся их дочь Валерия. Поздравил семью с этим событием. <…> Я всегда на связи с семьей лично», — написал Маненков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в Белоярском семье погибшего в ходе спецоперации на Украине Данилы Кима вручили орден Мужества. Он погиб 5 октября. Российские военные проводят специальную военную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основные цели СВО — помощь жителям Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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