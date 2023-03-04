Мэр из ХМАО встретился с вдовой участника СВО

Глава Белоярского района ХМАО поздравил вдову участника СВО Кима с 8 марта и крещением дочери

Сергей Маненков поздравил вдову участника СВО с 8 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков накануне 8 марта встретился с семьей погибшего в ходе СВО Данилы Кима. Мэр поздравил вдову военного с наступающим праздником, а также с крещением дочери.

«В день посещения в семье Ким состоялся праздник — таинство крещения в храме преподобного Серафима Саровского прошла недавно родившаяся их дочь Валерия. Поздравил семью с этим событием. <…> Я всегда на связи с семьей лично», — написал Маненков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что в Белоярском семье погибшего в ходе спецоперации на Украине Данилы Кима вручили орден Мужества. Он погиб 5 октября.

Российские военные проводят специальную военную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основные цели СВО — помощь жителям Донбасса.