Мэр из ХМАО встретился с вдовой участника СВО

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков накануне 8 марта встретился с семьей погибшего в ходе СВО Данилы Кима. Мэр поздравил вдову военного с наступающим праздником, а также с крещением дочери.
«В день посещения в семье Ким состоялся праздник — таинство крещения в храме преподобного Серафима Саровского прошла недавно родившаяся их дочь Валерия. Поздравил семью с этим событием. <…> Я всегда на связи с семьей лично», — написал Маненков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что в Белоярском семье погибшего в ходе спецоперации на Украине Данилы Кима вручили орден Мужества. Он погиб 5 октября.
Российские военные проводят специальную военную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основные цели СВО — помощь жителям Донбасса.
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