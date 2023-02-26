26 февраля 2023
25 февраля 2023

Погибшего на Украине бойца из ХМАО наградили орденом Мужества

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, орден мужества
Орден получала жена Данилы Ким Фото:

В Белоярском (ХМАО) семье погибшего в ходе спецоперации на Украине Данилы Ким вручили орден Мужества. Информацию об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал глава города Сергей Маненков.

«Вручил государственную награду — орден Мужества посмертно жене погибшего в ходе специальной операции Данилы Ким. Мы гордимся нашим земляком, проявившем мужество и стойкость, защищая интересы нашей страны. Мы всегда будем помнить о нашем герое», — сообщил Маненков.

В мероприятии также приняли участия исполняющий обязанности военкома города Юрий Пасечнюк, воины-интернационалисты, участники СВО и родственники Данилы. «Уверен что дети Данилы всегда будут гордиться своим отцом и вырастут достойными гражданами своего Отечества. Все наши социальные службы всегда находятся рядом с семьей и оказывают нужную помощь и поддержку», — добавил Маненков.

Ранее URA.RU сообщало, что контрактник из ХМАО погиб на Украине. Заместитель командира взвода старший сержант Данил Ким погиб 5 октября.

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Белоярском (ХМАО) семье погибшего в ходе спецоперации на Украине Данилы Ким вручили орден Мужества. Информацию об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал глава города Сергей Маненков. «Вручил государственную награду — орден Мужества посмертно жене погибшего в ходе специальной операции Данилы Ким. Мы гордимся нашим земляком, проявившем мужество и стойкость, защищая интересы нашей страны. Мы всегда будем помнить о нашем герое», — сообщил Маненков. В мероприятии также приняли участия исполняющий обязанности военкома города Юрий Пасечнюк, воины-интернационалисты, участники СВО и родственники Данилы. «Уверен что дети Данилы всегда будут гордиться своим отцом и вырастут достойными гражданами своего Отечества. Все наши социальные службы всегда находятся рядом с семьей и оказывают нужную помощь и поддержку», — добавил Маненков. Ранее URA.RU сообщало, что контрактник из ХМАО погиб на Украине. Заместитель командира взвода старший сержант Данил Ким погиб 5 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...