Погибшего на Украине бойца из ХМАО наградили орденом Мужества

Орден получала жена Данилы Ким Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Белоярском (ХМАО) семье погибшего в ходе спецоперации на Украине Данилы Ким вручили орден Мужества. Информацию об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал глава города Сергей Маненков.

«Вручил государственную награду — орден Мужества посмертно жене погибшего в ходе специальной операции Данилы Ким. Мы гордимся нашим земляком, проявившем мужество и стойкость, защищая интересы нашей страны. Мы всегда будем помнить о нашем герое», — сообщил Маненков.

В мероприятии также приняли участия исполняющий обязанности военкома города Юрий Пасечнюк, воины-интернационалисты, участники СВО и родственники Данилы. «Уверен что дети Данилы всегда будут гордиться своим отцом и вырастут достойными гражданами своего Отечества. Все наши социальные службы всегда находятся рядом с семьей и оказывают нужную помощь и поддержку», — добавил Маненков.

Ранее URA.RU сообщало, что контрактник из ХМАО погиб на Украине. Заместитель командира взвода старший сержант Данил Ким погиб 5 октября.