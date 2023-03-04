04 марта 2023

В ЛНР обнаружили «украинских дезертиров»

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В ЛНР обнаружена группа военных ВСУ, которые отказываются вести боевые действия, заявил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ЛНР в районе Кременной обнаружена группа украинских дезертиров, которые отказываются вести боевые действия. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Южнее Кременной выявлено место скопления небольшой группы украинских боевиков, которые идентифицируются, как дезертиры», — передает слова Марочко ТАСС. Он добавил, что группа не ведет боевых действий, обустраивая место для проживания.

Ранее сообщалось, что в районе Кременной дистанция между позициями украинской и российской армии сократилась до минимума. В некоторых местах противники находятся в 40 метрах друг от друга.

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В ЛНР в районе Кременной обнаружена группа украинских дезертиров, которые отказываются вести боевые действия. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Южнее Кременной выявлено место скопления небольшой группы украинских боевиков, которые идентифицируются, как дезертиры», — передает слова Марочко ТАСС. Он добавил, что группа не ведет боевых действий, обустраивая место для проживания. Ранее сообщалось, что в районе Кременной дистанция между позициями украинской и российской армии сократилась до минимума. В некоторых местах противники находятся в 40 метрах друг от друга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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