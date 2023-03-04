В ЛНР обнаружили «украинских дезертиров»

В ЛНР в районе Кременной обнаружена группа украинских дезертиров, которые отказываются вести боевые действия. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Южнее Кременной выявлено место скопления небольшой группы украинских боевиков, которые идентифицируются, как дезертиры», — передает слова Марочко ТАСС. Он добавил, что группа не ведет боевых действий, обустраивая место для проживания.
Ранее сообщалось, что в районе Кременной дистанция между позициями украинской и российской армии сократилась до минимума. В некоторых местах противники находятся в 40 метрах друг от друга.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!