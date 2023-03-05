НМ ДНР: бойцы «Вагнера» заняли важный пункт в Бахмуте

Северный район Бахмута перешел под контроль ЧВК «Вагнер» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

После взятия железнодорожной станции Ступки, северный район Бахмута (Артемовск) оказался под контролем бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в Народной милиции (НМ) ДНР.

«Штурм и зачистка железнодорожной станции Ступки на северной окраине Бахмута завершились. Она контролируется ЧВК „Вагнер“», — говорится в telegram-канале НМ ДНР. Там уточнили, что теперь весь северный район города освобожден от украинских боевиков.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что до полного окружения Бахмута остается одна дорога. По его словам, старики и дети, которые продолжают оставаться в городе, нуждаются в эвакуации и президент Украины Владимир Зеленский должен этим заняться.