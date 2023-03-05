Институт изучения войны США признал плачевное положение ВСУ в Артемовске

Институт изучения войны заявил о позиционном преимуществе армии РФ над ВСУ в Артемовске

05 марта 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли позиционное преимущество в Артемовске, пишет ISW Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Добровольческие силы России добились позиционного преимущества над Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Артемовске, которое позволит им обойти некоторые районы города. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW). «Вооруженные силы России (ВС РФ) обеспечили достаточное позиционное преимущество над ВСУ в Артемовске», — сообщается в докладе института. Там добавили, что командование ВСУ уже планирует операции возможному отходу из города, так как, благодаря полученному преимуществу, российские военнослужащие получили возможность обхода некоторых районов Артемовска. Бои за Бахмут, которые идут с августа 2022 года, близятся к своему завершению. Под контролем ЧВК «Вагнер» оказался северный район города.

Добровольческие силы России добились позиционного преимущества над Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Артемовске, которое позволит им обойти некоторые районы города. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW). «Вооруженные силы России (ВС РФ) обеспечили достаточное позиционное преимущество над ВСУ в Артемовске», — сообщается в докладе института. Там добавили, что командование ВСУ уже планирует операции возможному отходу из города, так как, благодаря полученному преимуществу, российские военнослужащие получили возможность обхода некоторых районов Артемовска. Бои за Бахмут, которые идут с августа 2022 года, близятся к своему завершению. Под контролем ЧВК «Вагнер» оказался северный район города.