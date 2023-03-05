«Известия»: цветы перед 8 Марта подорожают на четверть в этом году

Перед Международным женским днем стоимость цветов повысится на 23% по сравнению с февралем, однако в сам праздник 8 Марта они, наоборот, подешевеют на 10%. Данные представлены в исследовании сервиса интернет-эквайринга «Тинькофф Касса» и проекта Tinkoff Data.
«В течение недели в преддверии Международного женского дня — до 7 марта — цены на букеты вырастут на 23% (до 2165 рублей). По сравнению с предшествующей неделей в конце февраля», — передают «Известия», ссылаясь на исследование, в котором были использованы обезличенные данные по обороту бизнеса и транзакциям 28 млн клиентов банка Tinkoff с 2019 по 2023 год.
Отмечается, что предприниматели по-прежнему везут цветы из Эквадора, Кении и Нидерландов, но чаще — наземным транспортом через Турцию, что увеличивает конечную стоимость. В исследовании говорится, что на российском рынке она начинает расти в первые дни весны и остается высокой всю первую неделю марта.
Ранее флорист Георгий Сухаржевский поделился, как сэкономить на цветах к 8 Марта. Он отметил, что дешевле будет купить букет на следующий день после праздника.
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