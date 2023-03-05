05 марта 2023

В России намерены отказаться от бумажных счетов за ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Предложение РЭО направлено в Минстрой Фото:

Российский экологический оператор (РЭО) предлагает отказаться от бумажных платежей за ЖКУ и перейти на электронные аналоги. С таким предложением в Минстрой обратился гендиректор РЭО Денис Буцаев, указывая на использование большого количества бумаги для рассылки платежек.

«Ежегодно в стране используют миллионы тонн, например, в России более 50 млн домохозяйств, соответственно, каждое из них получает бумажные платежки. Получается, что на ежемесячную рассылку уходит 50 т бумаги, ведь один такой документ весит 1 г», — говорится в письме Буцаева, опубликованном «Известиями».

В качестве еще одного довода указано то, что для управляющих компаний печать платежных документов стала обходиться дороже из-за подорожавшей бумаги. При этом в РЭО предлагают сохранить вариант с квитанцией на бумаге для некоторых категорий жителей многоквартирных домов, например пенсионеров.

Ранее в России предложили рассчитывать стоимость вывоза мусора, исходя из фактически произведенных отходов. Соответствующую инициативу в Минстрой направили члены профильного комитета Госдумы. Предполагается, что мера позволит снизить расходы жильцов вдвое, а юридических лиц — в несколько раз.

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Российский экологический оператор (РЭО) предлагает отказаться от бумажных платежей за ЖКУ и перейти на электронные аналоги. С таким предложением в Минстрой обратился гендиректор РЭО Денис Буцаев, указывая на использование большого количества бумаги для рассылки платежек. «Ежегодно в стране используют миллионы тонн, например, в России более 50 млн домохозяйств, соответственно, каждое из них получает бумажные платежки. Получается, что на ежемесячную рассылку уходит 50 т бумаги, ведь один такой документ весит 1 г», — говорится в письме Буцаева, опубликованном «Известиями». В качестве еще одного довода указано то, что для управляющих компаний печать платежных документов стала обходиться дороже из-за подорожавшей бумаги. При этом в РЭО предлагают сохранить вариант с квитанцией на бумаге для некоторых категорий жителей многоквартирных домов, например пенсионеров. Ранее в России предложили рассчитывать стоимость вывоза мусора, исходя из фактически произведенных отходов. Соответствующую инициативу в Минстрой направили члены профильного комитета Госдумы. Предполагается, что мера позволит снизить расходы жильцов вдвое, а юридических лиц — в несколько раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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