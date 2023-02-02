«Известия»: оплата по одному из пунктов ЖКУ станет вдвое дешевле

03 февраля 2023 в 02:57 Размер текста - 17 +

Стоимость вывоза мусора предложили рассчитывать по количеству отходов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России предложили рассчитывать стоимость вывоза мусора, исходя из фактически произведенных отходов. Соответствующую инициативу в Минстрой направили члены профильного комитета Госдумы. Предполагается, что мера позволит снизить расходы жильцов вдвое, а юридических лиц — в несколько раз. «В России предложили рассчитывать плату за вывоз мусора, исходя из фактически произведенных отходов, а не по нормативу, как сейчас. Закон сегодня разрешает использовать такой механизм. Для этого необходимо провести собрание собственников жилья и после договориться с мусорным регоператором», — пишут «Известия» со ссылкой на письмо зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой. Сейчас плата за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) рассчитывается на каждую квартиру по нормативам с площади жилья или с человека. При оплате по факту, то есть по количеству вывезенных контейнеров, люди могут сэкономить более чем вдвое, а юрлица и того больше. «Например, торговым центрам вывезти несколько контейнеров заметно дешевле, чем по нормативу с учетом внушительной площади молла», — рассказал изданию руководитель Лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГ Содном Будатаров. Ранее в России предложили изменить порядок сбора платы за жилищно-коммунальные услуги (текущий ремонт, вывоз мусора, мытье подъездов, водоснабжение, отопление), в частности переводить ее не сразу управляющей компании, а на специально созданные счета. Кроме того, в конце ноября 2022 года правительство РФ внесло правки в порядок перерасчета платы за коммунальные услуги, а именно вывоз мусора из многоквартирных домов. С этого момента жильцы смогут получить перерасчет, если по какой-то причине не пользуются услугами вывоза отходов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России предложили рассчитывать стоимость вывоза мусора, исходя из фактически произведенных отходов. Соответствующую инициативу в Минстрой направили члены профильного комитета Госдумы. Предполагается, что мера позволит снизить расходы жильцов вдвое, а юридических лиц — в несколько раз. «В России предложили рассчитывать плату за вывоз мусора, исходя из фактически произведенных отходов, а не по нормативу, как сейчас. Закон сегодня разрешает использовать такой механизм. Для этого необходимо провести собрание собственников жилья и после договориться с мусорным регоператором», — пишут «Известия» со ссылкой на письмо зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой. Сейчас плата за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) рассчитывается на каждую квартиру по нормативам с площади жилья или с человека. При оплате по факту, то есть по количеству вывезенных контейнеров, люди могут сэкономить более чем вдвое, а юрлица и того больше. «Например, торговым центрам вывезти несколько контейнеров заметно дешевле, чем по нормативу с учетом внушительной площади молла», — рассказал изданию руководитель Лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГ Содном Будатаров. Ранее в России предложили изменить порядок сбора платы за жилищно-коммунальные услуги (текущий ремонт, вывоз мусора, мытье подъездов, водоснабжение, отопление), в частности переводить ее не сразу управляющей компании, а на специально созданные счета. Кроме того, в конце ноября 2022 года правительство РФ внесло правки в порядок перерасчета платы за коммунальные услуги, а именно вывоз мусора из многоквартирных домов. С этого момента жильцы смогут получить перерасчет, если по какой-то причине не пользуются услугами вывоза отходов.