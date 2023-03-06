Марочко сообщил о гибели солдат ВСУ от некачественных иностранных снарядов

Иностранные боеприпасы сдетонировали на позициях ВСУ, отметил Андрей Марочко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На позициях ВСУ в Часове Яре, в Донецкой области, сдетонировали некачественные иностранные снаряды. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, отмечая, что из-за взрыва снарядов погибло два человека.

«Во время боевой стрельбы один из снарядов застрял в направляющей [установки БМ-21 „Град“], а после этого сдетонировал. Пошла цепная реакция, и оставшиеся ракеты начали хаотично разлетаться по украинским позициям. В результате ЧП установка [БМ-21 „Град“] полностью уничтожена, также два боевика погибли, восемь получили ранения различной степени тяжести», — рассказал Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки. Его слова приводит ТАСС.

Марочко добавил, что российская разведка ранее фиксировала поставки иностранных снарядов для РСЗО «Град». 1 марта подполковник заявил, что на украинские позиции в районе Часова Яра прибыло подразделение ВСУ с РСЗО БМ-21 «Град».

Часов Яр располагается на бахмутском направлении — в 11 км от самого Бахмута (Артемовск). Бои за этот город идут уже больше полугода. 15 февраля телеканал 360 сообщил, что Украина начала эвакуацию работников госучреждений и предприятий из Часова Яра.

Часов Яр выступает второй линией обороны ВСУ на бахмутском направлении. Армия Украины может пойти по дороге на этот населенный пункт при отступлении из Бахмута, сообщил Андрей Марочко.