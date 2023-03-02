02 марта 2023

Подполковник Марочко назвал пути отступления ВСУ из Бахмута

© Служба новостей «URA.RU»
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
В Часовом Яре у ВСУ находится вторая линия обороны, заявил Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При отступлении из Бахмута (Артемовска) ВСУ пойдут в Часов Яр, где у них находится вторая линия обороны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

«Путь отступления из Артемовска для украинских войск в принципе немногогранен. Не так уж много у них вариантов. По сути, они будут отступать на запад. В тот же самый Часов Яр, где у них располагается вторая линия обороны. Им нужно вернуться на ранее подготовленные позиции. Они находятся в районе населенного пункта Часов Яр, с северной и южной его стороны», — объяснил Андрей Марочко.

При этом подполковник Народной милиции ЛНР в отставке добавил, что у ВСУ невыгодные позиции на севере и юге от Бахмута. «На север и на юг отход для ВСУ нежелателен. Поскольку там крайне невыгодные для них позиции», — подчеркнул Марочко.

Ранее украинский военнослужащий с позывным «Мадьяр» заявил, что ВСУ теряют каждый день в Бахмуте по одной-две роты. Киев назвал ситуацию в городе угрожающей для бойцов, но пока не критической, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на депутата Верховной рады Сергея Рахманина.

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При отступлении из Бахмута (Артемовска) ВСУ пойдут в Часов Яр, где у них находится вторая линия обороны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. «Путь отступления из Артемовска для украинских войск в принципе немногогранен. Не так уж много у них вариантов. По сути, они будут отступать на запад. В тот же самый Часов Яр, где у них располагается вторая линия обороны. Им нужно вернуться на ранее подготовленные позиции. Они находятся в районе населенного пункта Часов Яр, с северной и южной его стороны», — объяснил Андрей Марочко. При этом подполковник Народной милиции ЛНР в отставке добавил, что у ВСУ невыгодные позиции на севере и юге от Бахмута. «На север и на юг отход для ВСУ нежелателен. Поскольку там крайне невыгодные для них позиции», — подчеркнул Марочко. Ранее украинский военнослужащий с позывным «Мадьяр» заявил, что ВСУ теряют каждый день в Бахмуте по одной-две роты. Киев назвал ситуацию в городе угрожающей для бойцов, но пока не критической, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на депутата Верховной рады Сергея Рахманина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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