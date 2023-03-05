Руководителя «Женской гвардии Урала» Ольгу Сметанину внесли в базу украинского ресурса «Миротворец»

Также персональные данные женщины всплыли в грузинском telegram-канале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Руководителя «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ) Ольгу Сметанину официально объявили «врагом» Украины после запечатленной на камеру помощи интернациональной бригаде «Пятнашка», участвующей на СВО. Женщину обвиняют в информационной поддержке РФ и покушении на целостность Украины. Информация об этом появилась в базе украинского ресурса «Миротворец».

На сайте «Миротворец» раскрыли данные о руководителе «Женской гвардии Урала» Ольге Сметаниной, обвиняя ее в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также информационную поддержку России», — говорится в сообщении. Центр «Миротворец» рассматривает данную публикацию, как заявление о совершении преступлений по отношению к Украине.

По версии руководителя ЖГУТа, активное внимание на ее личность появилось после видео, в котором она совместно с продюсером «Женской гвардии Урала» Еленой Антипиной передавала помощь интернациональной бригаде «Пятнашка». «Мы передали поддержку через командира бригады Ахру Авидзбу. Видео с этим разлетелось по соцсетям, где украинцы и заметили его. Они считают всех участников спецоперации своими врагами», — поделилась в беседе с корреспондентом URA.RU Ольга Сметанина.

Также информацию об Ольге и Елене выложили в грузинский telegram-канал OSINT Georgia, где негативно оценили их помощь солдатам на фронте. Женщин обвинили во встрече с Ахрой Авидзбой и президентом СРОО «Грузинское общество «Сакартвело» Нукри Чавлеишвили.

Ранее URA.RU сообщало, что танк Т-72БЗМ от организаторов «Женской гвардии Урала» отправился в зону СВО. Представительницы движения еще осенью заявили о готовности поддержать солдат на фронте.

Представителей «Женской гвардии Урала» официально объявили врагами Украины Скрин: сайт «Миротворец»

Помимо сайта «Миротворец», женщин опубликовали в грузинском telegram-канале Скрин: telegram-канал OSINT Georgia