Руководителя «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ) Ольгу Сметанину официально объявили «врагом» Украины после запечатленной на камеру помощи интернациональной бригаде «Пятнашка», участвующей на СВО. Женщину обвиняют в информационной поддержке РФ и покушении на целостность Украины. Информация об этом появилась в базе украинского ресурса «Миротворец».
На сайте «Миротворец» раскрыли данные о руководителе «Женской гвардии Урала» Ольге Сметаниной, обвиняя ее в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также информационную поддержку России», — говорится в сообщении. Центр «Миротворец» рассматривает данную публикацию, как заявление о совершении преступлений по отношению к Украине.
По версии руководителя ЖГУТа, активное внимание на ее личность появилось после видео, в котором она совместно с продюсером «Женской гвардии Урала» Еленой Антипиной передавала помощь интернациональной бригаде «Пятнашка». «Мы передали поддержку через командира бригады Ахру Авидзбу. Видео с этим разлетелось по соцсетям, где украинцы и заметили его. Они считают всех участников спецоперации своими врагами», — поделилась в беседе с корреспондентом URA.RU Ольга Сметанина.
Также информацию об Ольге и Елене выложили в грузинский telegram-канал OSINT Georgia, где негативно оценили их помощь солдатам на фронте. Женщин обвинили во встрече с Ахрой Авидзбой и президентом СРОО «Грузинское общество «Сакартвело» Нукри Чавлеишвили.
Ранее URA.RU сообщало, что танк Т-72БЗМ от организаторов «Женской гвардии Урала» отправился в зону СВО. Представительницы движения еще осенью заявили о готовности поддержать солдат на фронте.
Представителей «Женской гвардии Урала» официально объявили врагами Украины
Скрин: сайт «Миротворец»
Помимо сайта «Миротворец», женщин опубликовали в грузинском telegram-канале
Руководителя «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ) Ольгу Сметанину официально объявили «врагом» Украины после запечатленной на камеру помощи интернациональной бригаде «Пятнашка», участвующей на СВО. Женщину обвиняют в информационной поддержке РФ и покушении на целостность Украины. Информация об этом появилась в базе украинского ресурса «Миротворец». На сайте «Миротворец» раскрыли данные о руководителе «Женской гвардии Урала» Ольге Сметаниной, обвиняя ее в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также информационную поддержку России», — говорится в сообщении. Центр «Миротворец» рассматривает данную публикацию, как заявление о совершении преступлений по отношению к Украине. По версии руководителя ЖГУТа, активное внимание на ее личность появилось после видео, в котором она совместно с продюсером «Женской гвардии Урала» Еленой Антипиной передавала помощь интернациональной бригаде «Пятнашка». «Мы передали поддержку через командира бригады Ахру Авидзбу. Видео с этим разлетелось по соцсетям, где украинцы и заметили его. Они считают всех участников спецоперации своими врагами», — поделилась в беседе с корреспондентом URA.RU Ольга Сметанина. Также информацию об Ольге и Елене выложили в грузинский telegram-канал OSINT Georgia, где негативно оценили их помощь солдатам на фронте. Женщин обвинили во встрече с Ахрой Авидзбой и президентом СРОО «Грузинское общество «Сакартвело» Нукри Чавлеишвили. Ранее URA.RU сообщало, что танк Т-72БЗМ от организаторов «Женской гвардии Урала» отправился в зону СВО. Представительницы движения еще осенью заявили о готовности поддержать солдат на фронте.