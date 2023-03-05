05 марта 2023
04 марта 2023
03 марта 2023

В тюменской полиции решили кадровый вопрос

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, ржд, жд вокзал челябинск, полиция на транспорте, пригородный поезд
В Тюменском линейном отделе МВД РФ на транспорте завершается комплектование штата Фото:

В Тюменском линейном отделе МВД РФ на транспорте решили кадровый вопрос, практически набрав необходимое количество сотрудников рядового состава. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что в ведомстве на фоне тяжелых условий труда произошла волна увольнений.

«В Тюменский линейный отдел МВД РФ на транспорте набрали молодых сотрудников. Кроме этого, была произведена корректировка графиков работы. Все эти меры в совокупности помогли решить кадровый вопрос. Нехватка персонала есть, но уже незначительная. Ситуация изменилась в лучшую сторону», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

В управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу направлен письменный запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что сотрудникам Тюменского линейного отдела МВД РФ на транспорте запретили увольняться и переходить на службу в другие правоохранительные органы из-за того, что в ведомстве «некому работать». Спустя некоторое время «запрет» был снят. А для того, чтобы укомплектовать штат Тюменского линейного отдела МВД на транспорте, туда начали набирать молодых специалистов.

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В Тюменском линейном отделе МВД РФ на транспорте решили кадровый вопрос, практически набрав необходимое количество сотрудников рядового состава. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что в ведомстве на фоне тяжелых условий труда произошла волна увольнений. «В Тюменский линейный отдел МВД РФ на транспорте набрали молодых сотрудников. Кроме этого, была произведена корректировка графиков работы. Все эти меры в совокупности помогли решить кадровый вопрос. Нехватка персонала есть, но уже незначительная. Ситуация изменилась в лучшую сторону», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. В управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу направлен письменный запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что сотрудникам Тюменского линейного отдела МВД РФ на транспорте запретили увольняться и переходить на службу в другие правоохранительные органы из-за того, что в ведомстве «некому работать». Спустя некоторое время «запрет» был снят. А для того, чтобы укомплектовать штат Тюменского линейного отдела МВД на транспорте, туда начали набирать молодых специалистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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