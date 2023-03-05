В тюменской полиции решили кадровый вопрос

06 марта 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

В Тюменском линейном отделе МВД РФ на транспорте завершается комплектование штата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменском линейном отделе МВД РФ на транспорте решили кадровый вопрос, практически набрав необходимое количество сотрудников рядового состава. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что в ведомстве на фоне тяжелых условий труда произошла волна увольнений. «В Тюменский линейный отдел МВД РФ на транспорте набрали молодых сотрудников. Кроме этого, была произведена корректировка графиков работы. Все эти меры в совокупности помогли решить кадровый вопрос. Нехватка персонала есть, но уже незначительная. Ситуация изменилась в лучшую сторону», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. В управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу направлен письменный запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что сотрудникам Тюменского линейного отдела МВД РФ на транспорте запретили увольняться и переходить на службу в другие правоохранительные органы из-за того, что в ведомстве «некому работать». Спустя некоторое время «запрет» был снят. А для того, чтобы укомплектовать штат Тюменского линейного отдела МВД на транспорте, туда начали набирать молодых специалистов.

В Тюменском линейном отделе МВД РФ на транспорте решили кадровый вопрос, практически набрав необходимое количество сотрудников рядового состава. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что в ведомстве на фоне тяжелых условий труда произошла волна увольнений. «В Тюменский линейный отдел МВД РФ на транспорте набрали молодых сотрудников. Кроме этого, была произведена корректировка графиков работы. Все эти меры в совокупности помогли решить кадровый вопрос. Нехватка персонала есть, но уже незначительная. Ситуация изменилась в лучшую сторону», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. В управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу направлен письменный запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что сотрудникам Тюменского линейного отдела МВД РФ на транспорте запретили увольняться и переходить на службу в другие правоохранительные органы из-за того, что в ведомстве «некому работать». Спустя некоторое время «запрет» был снят. А для того, чтобы укомплектовать штат Тюменского линейного отдела МВД на транспорте, туда начали набирать молодых специалистов.