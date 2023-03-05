Тюменская компания в дивизионе холдинга ARSIB хранила просроченное сырье для переработки

Ялуторовский мясокомбинат, который является одним из ключевых тюменских активов дивизиона ARSIB, готовился переработать больше 800 килограммов просроченной и немаркированной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Ведомство выявило на предприятии 18 нарушений ветеринарного законодательства.
«Установлено хранение продукции неизвестного происхождения, мясных полуфабрикатов с истекшим сроком годности, колбасной продукции без маркировки и установленных сроков годности. На предприятии планировали использовать указанную продукцию для дальнейшей переработки. Продукция уничтожена в полном объеме», — говорится в сообщении.
Мясокомбинат вошел в состав холдинга ARSIB в 2020 году. До вступления в дивизион ARSIB, компания имела десятки исков от различных компаний и индивидуальных предпринимателей по всей «тюменской матрешке». На данный момент, по данным системы СБИС, стоимость бизнеса и доходы мясокомбината опустилась на 100 млн рублей ниже нулевой отметки.
Кроме использования сомнительного сырья, мясокомбинат нарушил правила хранения биологических отходов. Еще одно нарушение — состояние внутренних помещений. «Стены, пол, плитка раскрошились, это одно из самых серьезных нарушений у них», — рассказал URA.RU начальник отдела регионального управления Россельхознадзора Сергей Сизиков.
Агентство направило запрос руководству холдинга ARSIB с просьбой прокомментировать ситуацию в одном из ключевых активов. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало о том, что и у других надзорных органов есть претензии к компаниям, связанным с ARSIB.
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