Тюменская компания в дивизионе холдинга ARSIB хранила просроченное сырье для переработки

06 марта 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

«Ялуторовский мясокомбинат» планировал пустить в переработку собственную просроченную и немаркированную продукцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ялуторовский мясокомбинат, который является одним из ключевых тюменских активов дивизиона ARSIB, готовился переработать больше 800 килограммов просроченной и немаркированной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Ведомство выявило на предприятии 18 нарушений ветеринарного законодательства. «Установлено хранение продукции неизвестного происхождения, мясных полуфабрикатов с истекшим сроком годности, колбасной продукции без маркировки и установленных сроков годности. На предприятии планировали использовать указанную продукцию для дальнейшей переработки. Продукция уничтожена в полном объеме», — говорится в сообщении. Мясокомбинат вошел в состав холдинга ARSIB в 2020 году. До вступления в дивизион ARSIB, компания имела десятки исков от различных компаний и индивидуальных предпринимателей по всей «тюменской матрешке». На данный момент, по данным системы СБИС, стоимость бизнеса и доходы мясокомбината опустилась на 100 млн рублей ниже нулевой отметки. Кроме использования сомнительного сырья, мясокомбинат нарушил правила хранения биологических отходов. Еще одно нарушение — состояние внутренних помещений. «Стены, пол, плитка раскрошились, это одно из самых серьезных нарушений у них», — рассказал URA.RU начальник отдела регионального управления Россельхознадзора Сергей Сизиков. Агентство направило запрос руководству холдинга ARSIB с просьбой прокомментировать ситуацию в одном из ключевых активов. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало о том, что и у других надзорных органов есть претензии к компаниям, связанным с ARSIB. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ялуторовский мясокомбинат, который является одним из ключевых тюменских активов дивизиона ARSIB, готовился переработать больше 800 килограммов просроченной и немаркированной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Ведомство выявило на предприятии 18 нарушений ветеринарного законодательства. «Установлено хранение продукции неизвестного происхождения, мясных полуфабрикатов с истекшим сроком годности, колбасной продукции без маркировки и установленных сроков годности. На предприятии планировали использовать указанную продукцию для дальнейшей переработки. Продукция уничтожена в полном объеме», — говорится в сообщении. Мясокомбинат вошел в состав холдинга ARSIB в 2020 году. До вступления в дивизион ARSIB, компания имела десятки исков от различных компаний и индивидуальных предпринимателей по всей «тюменской матрешке». На данный момент, по данным системы СБИС, стоимость бизнеса и доходы мясокомбината опустилась на 100 млн рублей ниже нулевой отметки. Кроме использования сомнительного сырья, мясокомбинат нарушил правила хранения биологических отходов. Еще одно нарушение — состояние внутренних помещений. «Стены, пол, плитка раскрошились, это одно из самых серьезных нарушений у них», — рассказал URA.RU начальник отдела регионального управления Россельхознадзора Сергей Сизиков. Агентство направило запрос руководству холдинга ARSIB с просьбой прокомментировать ситуацию в одном из ключевых активов. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало о том, что и у других надзорных органов есть претензии к компаниям, связанным с ARSIB.