Екатеринбургского депутата Жукова контузило на фронте

Тимофей Жуков находится в зоне СВО с конца 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутата гордумы Екатеринбурга Тимофея Жукова («Единая Россия»), который в конце 2022-го отправился добровольцем в зону спецоперации РФ на Украине, контузило. Об этом URA.RU рассказали два знакомых Жукова.

По словам одного собеседника, у Жукова тяжелая контузия. «Последствие взрыва. Сейчас Тимофей в госпитале, ранений нет. Реабилитация, вероятно, будет долгой», — поделился инсайдер. Другой источник уточнил, что, по его данным, Жуков перенес контузию в легкой форме и помощь врачей ему не понадобилась. Последствия контузии могут быть самые разные. В легких случаях сознание утрачивается на несколько минут, в тяжелых — на несколько дней и даже месяцев. В дальнейшем пострадавший может испытывать проблемы со слухом, зрением и речью.

Сам Жуков с момента отправки на фронт не на связи. Его соратник и коллега по фонду «Город без наркотиков» Андрей Кабанов от комментариев воздержался.

Данные о том, в каком подразделении ВС РФ проходит службу Жуков, разнятся. Одни говорят, что депутат, имеющий опыт срочной службы в армии, находится в одном из штурмовых отрядов, другие — что его задачи на фронте связаны с управлением БПЛА.

По предварительной информации, возвращение Жукова в Екатеринбург изначально было намечено на весну. До сих пор предполагается, что он может принять участие в сентябрьских выборах в думу. Поддержать Жукова готова даже мэрия, хотя депутат относится к фракции совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова, которую мэр Алексей Орлов хочет сократить.

Обновлено в 15:23: во второй абзац внесены изменения.