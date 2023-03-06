ВСУ готовят покушение на главу «Женской гвардии Урала». Скрин

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Женская гвардия Урала. Екатеринбург, сметанина ольга, антипина елена, жгут, женская гвардия урала
За Ольгой Сметаниной и ее родственниками закрепят личную охрану Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После публикации данных о руководителе движения «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ) Ольге Сметаниной в украинской базе «Миротворец», как врага страны, ей начали поступать угрозы о жестокой расправе. Этим она поделилась в беседе с корреспондентом URA.RU.

«После публикации моих данных на украинском сайте „Миротворец“, мне начали писать гадости, угрожая расправой. Пытаются связаться во всех социальны сетях, где я зарегистрирована. Особо не обращаю внимание на подобный негатив, просто неприятно», — заявила Ольга Сметанина.

По ее словам, родственники давно осведомлены, как себя вести в таких ситуациях. «Все знают, что можно, а что нельзя. В настоящее время попросила охрану на себя и своих детей. За хорошие дела, за патриотизм и поддержку СВО приходится теперь предостерегаться», — сказала руководитель ЖГУТа.

Ранее URA.RU сообщало, что Ольгу Сметанину официально объявили «врагом» Украины после запечатленной на камеру помощи интернациональной бригаде «Пятнашка», участвующей в СВО. Женщину обвиняют в информационной поддержке РФ и якобы покушении на целостность Украины.

ВСУ угрожают покушением Ольге Сметаниной
Глава «Женской гвардии Урала» поставит для себя личную охрану

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После публикации данных о руководителе движения «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ) Ольге Сметаниной в украинской базе «Миротворец», как врага страны, ей начали поступать угрозы о жестокой расправе. Этим она поделилась в беседе с корреспондентом URA.RU. «После публикации моих данных на украинском сайте „Миротворец“, мне начали писать гадости, угрожая расправой. Пытаются связаться во всех социальны сетях, где я зарегистрирована. Особо не обращаю внимание на подобный негатив, просто неприятно», — заявила Ольга Сметанина. По ее словам, родственники давно осведомлены, как себя вести в таких ситуациях. «Все знают, что можно, а что нельзя. В настоящее время попросила охрану на себя и своих детей. За хорошие дела, за патриотизм и поддержку СВО приходится теперь предостерегаться», — сказала руководитель ЖГУТа. Ранее URA.RU сообщало, что Ольгу Сметанину официально объявили «врагом» Украины после запечатленной на камеру помощи интернациональной бригаде «Пятнашка», участвующей в СВО. Женщину обвиняют в информационной поддержке РФ и якобы покушении на целостность Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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