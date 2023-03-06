Путин встретится с губернатором Курганской области

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Соглашение. Курган, шумков вадим
Президент РФ встретится с губернатором Курганской области Фото:

Президент РФ Владимир Путин встретится с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым 6 марта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В течение дня мы ожидаем у президента встречи, одна из них будет с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Президент продолжает планомерно работать с регионами», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее в Кремле также рассказали о возможной встрече Путина с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Сам Балицкий говорил, что хочет обсудить с президентом добровольческие батальоны и частные военные компании.

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Президент РФ Владимир Путин встретится с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым 6 марта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В течение дня мы ожидаем у президента встречи, одна из них будет с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Президент продолжает планомерно работать с регионами», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее в Кремле также рассказали о возможной встрече Путина с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Сам Балицкий говорил, что хочет обсудить с президентом добровольческие батальоны и частные военные компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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