Президент РФ Владимир Путин встретится с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым 6 марта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В течение дня мы ожидаем у президента встречи, одна из них будет с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Президент продолжает планомерно работать с регионами», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее в Кремле также рассказали о возможной встрече Путина с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Сам Балицкий говорил, что хочет обсудить с президентом добровольческие батальоны и частные военные компании.
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