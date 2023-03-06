Путин встретится с губернатором Курганской области

06 марта 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Президент РФ встретится с губернатором Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент РФ Владимир Путин встретится с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым 6 марта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В течение дня мы ожидаем у президента встречи, одна из них будет с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Президент продолжает планомерно работать с регионами», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее в Кремле также рассказали о возможной встрече Путина с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Сам Балицкий говорил, что хочет обсудить с президентом добровольческие батальоны и частные военные компании.

Президент РФ Владимир Путин встретится с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым 6 марта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В течение дня мы ожидаем у президента встречи, одна из них будет с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Президент продолжает планомерно работать с регионами», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее в Кремле также рассказали о возможной встрече Путина с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Сам Балицкий говорил, что хочет обсудить с президентом добровольческие батальоны и частные военные компании.