В Кремле рассказали о возможной встрече Путина с Балицким

Евгений Балицкий ранее сообщал, что хотел бы обсудить с Владимиром Путиным статус ЧВК и добровольцев в зоне СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин, вероятно, встретится с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы не исключаем, что такая встреча состоится», — заявил Дмитрий Песков. Об этом сообщает журналист URA.RU. Евгений Балицкий станет первым главой новой российской территории, с которым президент Владимир Путин проведет личную встречу. Врио губернатора Запорожской области ранее заявлял, что надеялся на возможность обсудить с главой РФ статус добровольческих батальонов и частных военных компаний.
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