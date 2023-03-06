В Кремле рассказали о возможной встрече Путина с Балицким

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Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Мелитополь, балицкий евгений
Евгений Балицкий ранее сообщал, что хотел бы обсудить с Владимиром Путиным статус ЧВК и добровольцев в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин, вероятно, встретится с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем, что такая встреча состоится», — заявил Дмитрий Песков. Об этом сообщает журналист URA.RU. Евгений Балицкий станет первым главой новой российской территории, с которым президент Владимир Путин проведет личную встречу. Врио губернатора Запорожской области ранее заявлял, что надеялся на возможность обсудить с главой РФ статус добровольческих батальонов и частных военных компаний.

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Президент России Владимир Путин, вероятно, встретится с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы не исключаем, что такая встреча состоится», — заявил Дмитрий Песков. Об этом сообщает журналист URA.RU. Евгений Балицкий станет первым главой новой российской территории, с которым президент Владимир Путин проведет личную встречу. Врио губернатора Запорожской области ранее заявлял, что надеялся на возможность обсудить с главой РФ статус добровольческих батальонов и частных военных компаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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