Путин поддержал идею создать паспорта семей мобилизованных

06 марта 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Президент РФ оценил инициативу Вадима Шумкова, направленную на поддержку семей мобилизованных Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Президент РФ Владимир Путин поддержал идею губернатора Курганской области Вадима Шумкова о создании паспорта семей мобилизованных. Данную инициативу президент оценил во время встречи с главой региона. «Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного — очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», — подчеркнул Владимир Путин. Его слова приводятся на официальном сайте президента РФ. Также глава государства отдельно поблагодарил Шумкова за предложенные инициативы в поддержку специальной военной операции. Губернатор, в свою очередь, рассказал, что в регионе ведется работа с мобилизованными, взяты под опеку их семьи. Им оказывается всевозможная поддержка по газификации, ремонту, медицине, и не только. Ранее сообщалось, что 6 марта Путин встретится с губернатором Курганской области. Глава региона рассказал президенту о социально-экономической ситуации в регионе. Россия с 21 сентября 2022 проводила частичную мобилизацию населения в рамках проведения спецоперации РФ на территории Украины. По итогу мероприятий были призваны свыше 300 тысяч человек. В настоящий момент российские власти акцентируют внимание на поддержке мобилизованных и их семей. Об этом сам Путин заявлял во время обращения к Федеральному собранию, отмечает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею губернатора Курганской области Вадима Шумкова о создании паспорта семей мобилизованных. Данную инициативу президент оценил во время встречи с главой региона. «Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного — очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», — подчеркнул Владимир Путин. Его слова приводятся на официальном сайте президента РФ. Также глава государства отдельно поблагодарил Шумкова за предложенные инициативы в поддержку специальной военной операции. Губернатор, в свою очередь, рассказал, что в регионе ведется работа с мобилизованными, взяты под опеку их семьи. Им оказывается всевозможная поддержка по газификации, ремонту, медицине, и не только. Ранее сообщалось, что 6 марта Путин встретится с губернатором Курганской области. Глава региона рассказал президенту о социально-экономической ситуации в регионе. Россия с 21 сентября 2022 проводила частичную мобилизацию населения в рамках проведения спецоперации РФ на территории Украины. По итогу мероприятий были призваны свыше 300 тысяч человек. В настоящий момент российские власти акцентируют внимание на поддержке мобилизованных и их семей. Об этом сам Путин заявлял во время обращения к Федеральному собранию, отмечает RT.