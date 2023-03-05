Курганцы, протестовавшие на мосту, хотят обхитрить госкомпанию

Курганцы хотят сломать ограждение, которое установили представители РЖД

Проем в заборе заварили 2 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане жильцы дома, расположенного на ул. Омский переулок, 12, ждут, что в ближайшее время кто-то сломает лист железа, закрывающий проем в заборе возле моста, который не дали снести. Проем ведет к путям, по которым ходили горожане. Об этом URA.RU рассказала горожанка, которая живет неподалеку от перехода. Ранее проем на заборе заварили представители РЖД.

«Жильцы ждут, когда кто-то оторвет эту часть забора, чтобы вновь можно было ходить по путям. Год назад было что-то подобное, тогда нашлись те, кто сломал участок забора. На этот раз пока почему-то не видно сильных мужчин, которые сделают это», — сообщила горожанка.

Курганский городской суд обязал ОАО «Российские железные дороги» до 3 марта демонтировать незаконно построенный металлический мост и восстановить ограждение на месте перехода через пути, где нельзя ходить горожанам. 1 марта местные жители помешали исполнить решение суда, так как незаконный переход является для них единственным коротким маршрутом, ведущим к центру города.

2 марта представители Южно-Уральской железной дороги заварили проем в заборе. При этом, на момент написания новости, мост остался на месте. В компании заявляли, что в 800 метрах от дома есть путепровод на улице Бурова-Петрова с пешеходной дорожкой, возле которого расположены остановки, но жители считают эту дорогу опаснее незаконной.