Алексей Текслер оценил работу центра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Челябинске начал работу центр реабилитации для участников СВО и их семей. Губернатор региона Алексей Текслер оценил способности центра, проинспектировал работу специалистов. О ходе проверки сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Перед нами стоит задача, чтобы каждый, кто возвращался из зоны специальной военной операции, смог получить помощь, поддержку любого плана и не оставался один со своими проблемами. Речь идет о медицинской, социальной, юридической помощи, любого вида помощи, которая необходима. Ребята будут маршрутизироваться в зависимости от тех проблем, которые у них существуют. Также возможно обращение семей, им также будет оказана помощь. Причем в каждом муниципалитете будут присутствовать представители службы реабилитации», — цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.

Центр предлагает услуги помощи в восстановлении всем прибывшим участникам СВО и их семьям. В учреждении имеется специальный автомобиль, на котором квалифицированные сотрудники смогут выезжать к пациентам.

Ранее губернатор презентовал проведение конкурса губернаторских грантов среди компаний, помогающих участникам СВО и их семьям. Глава региона оставил полную инструкцию для желающих принять участие в конкурсе. По его словам, у челябинских некоммерческих организаций есть масса мыслей и идей, как улучшить жизнь воинам, защищающих страну.

Служба помощи участникам СВО работает на базе Челябинского областного центра социальной защиты населения «Семья» Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Алексей Текслер вник в суть работы службы Фото: пресс-служба правительства Челябинской области