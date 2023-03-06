В Челябинске заработал реабилитационный центр для участников СВО. Фото

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Алексей Текслер на открытии Года педагога и наставника в и в Челябинском механико-технологическом техникуме. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер оценил работу центра Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Челябинске начал работу центр реабилитации для участников СВО и их семей. Губернатор региона Алексей Текслер оценил способности центра, проинспектировал работу специалистов. О ходе проверки сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Перед нами стоит задача, чтобы каждый, кто возвращался из зоны специальной военной операции, смог получить помощь, поддержку любого плана и не оставался один со своими проблемами. Речь идет о медицинской, социальной, юридической помощи, любого вида помощи, которая необходима. Ребята будут маршрутизироваться в зависимости от тех проблем, которые у них существуют. Также возможно обращение семей, им также будет оказана помощь. Причем в каждом муниципалитете будут присутствовать представители службы реабилитации», — цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.

Центр предлагает услуги помощи в восстановлении всем прибывшим участникам СВО и их семьям. В учреждении имеется специальный автомобиль, на котором квалифицированные сотрудники смогут выезжать к пациентам.

Ранее губернатор презентовал проведение конкурса губернаторских грантов среди компаний, помогающих участникам СВО и их семьям. Глава региона оставил полную инструкцию для желающих принять участие в конкурсе. По его словам, у челябинских некоммерческих организаций есть масса мыслей и идей, как улучшить жизнь воинам, защищающих страну.

Служба помощи участникам СВО работает на базе Челябинского областного центра социальной защиты населения «Семья»
Фото:
Алексей Текслер вник в суть работы службы
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В Челябинске начал работу центр реабилитации для участников СВО и их семей. Губернатор региона Алексей Текслер оценил способности центра, проинспектировал работу специалистов. О ходе проверки сообщили в пресс-службе правительства региона. «Перед нами стоит задача, чтобы каждый, кто возвращался из зоны специальной военной операции, смог получить помощь, поддержку любого плана и не оставался один со своими проблемами. Речь идет о медицинской, социальной, юридической помощи, любого вида помощи, которая необходима. Ребята будут маршрутизироваться в зависимости от тех проблем, которые у них существуют. Также возможно обращение семей, им также будет оказана помощь. Причем в каждом муниципалитете будут присутствовать представители службы реабилитации», — цитирует губернатора пресс-служба правительства региона. Центр предлагает услуги помощи в восстановлении всем прибывшим участникам СВО и их семьям. В учреждении имеется специальный автомобиль, на котором квалифицированные сотрудники смогут выезжать к пациентам. Ранее губернатор презентовал проведение конкурса губернаторских грантов среди компаний, помогающих участникам СВО и их семьям. Глава региона оставил полную инструкцию для желающих принять участие в конкурсе. По его словам, у челябинских некоммерческих организаций есть масса мыслей и идей, как улучшить жизнь воинам, защищающих страну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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