Депутат Госдумы раскрыл, как будет работать паспорт семьи мобилизованного

Депутат Госдумы: паспорт мобилизованного позволит семьям военных ни в чем не нуждаться

06 марта 2023 в 18:36 Размер текста - 17 +

Паспорт семьи мобилизованного можно получить после обращения в МФЦ или с помощью Госуслуг, сказала Светлана Бессараб Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При получении «паспорта семьи мобилизованного» за гражданами будет закреплен работник Социального фонда, который позаботится о всех нуждах, начиная от выплат и заканчивая трудоустройством. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Президент [России Владимир Путин] уже обозначил, что помощь должна поступать со всех сторон, по всем вопросам, по всем направлениям деятельности, начиная от дошкольного образования, например, единых денежных выплат, ежемесячных денежных выплат, средств для реабилитации военнослужащих, и заканчивая трудоустройством. То есть все социально-бытовые проблемы, которые могут беспокоить семью военнослужащего. Это может быть все что угодно, связанное с обеспечением достойной жизни военнослужащего и членов его семьи. В каждом регионе свои предложенные социальные гарантии. Помимо федеральных, которые уже предусмотрены для военнослужащих, ветеранов боевых действий, в регионах действуют свои нормы. Например, в Краснодарском крае действует норма по бесплатной газификации домовладений, призванных или исполняющих обязанности военной службы в ходе СВО. Это как раз и составляет паспорт, начиная с федеральных льгот и заканчивая региональными», — сказала Светлана Бессараб. По ее словам, за семьями закрепят куратора, который самостоятельно будет определять, какая помощь необходима. «Пилотный проект действовал только в отдельных регионах РФ. Он показал свою эффективность. Владимир Владимирович Путин в ходе послания к Федеральному собранию дал поручение создать государственный специальный фонд помощи мобилизованным, а также семьям погибших военнослужащих, а также создать специальную программу по поддержке военнослужащих, когда за каждой семьей будет закреплен куратор социального фонда РФ. Как раз в свете всех этих событий „паспорт семьи мобилизованного“ — это та программа, которая поможет упростить все эти действия. То есть, имея в соответствующем списке мобилизованных заранее, можно составить те приоритетные задачи, по которым мы будем в дальнейшем двигаться для решения проблем военнослужащих и их семей. Для получения паспорта нужно обратиться через портал Госулуг, можно через МФЦ, через соответствующие социальный контактный центр социального фонда», — объяснила депутат. Ранее Глава Курганской области рассказал об успешном проекте «паспорта семьи мобилизованного» президенту России Владимиру Путину. Российский лидер оценил идею и предложил распространить ее на территорию всей страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При получении «паспорта семьи мобилизованного» за гражданами будет закреплен работник Социального фонда, который позаботится о всех нуждах, начиная от выплат и заканчивая трудоустройством. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Президент [России Владимир Путин] уже обозначил, что помощь должна поступать со всех сторон, по всем вопросам, по всем направлениям деятельности, начиная от дошкольного образования, например, единых денежных выплат, ежемесячных денежных выплат, средств для реабилитации военнослужащих, и заканчивая трудоустройством. То есть все социально-бытовые проблемы, которые могут беспокоить семью военнослужащего. Это может быть все что угодно, связанное с обеспечением достойной жизни военнослужащего и членов его семьи. В каждом регионе свои предложенные социальные гарантии. Помимо федеральных, которые уже предусмотрены для военнослужащих, ветеранов боевых действий, в регионах действуют свои нормы. Например, в Краснодарском крае действует норма по бесплатной газификации домовладений, призванных или исполняющих обязанности военной службы в ходе СВО. Это как раз и составляет паспорт, начиная с федеральных льгот и заканчивая региональными», — сказала Светлана Бессараб. По ее словам, за семьями закрепят куратора, который самостоятельно будет определять, какая помощь необходима. «Пилотный проект действовал только в отдельных регионах РФ. Он показал свою эффективность. Владимир Владимирович Путин в ходе послания к Федеральному собранию дал поручение создать государственный специальный фонд помощи мобилизованным, а также семьям погибших военнослужащих, а также создать специальную программу по поддержке военнослужащих, когда за каждой семьей будет закреплен куратор социального фонда РФ. Как раз в свете всех этих событий „паспорт семьи мобилизованного“ — это та программа, которая поможет упростить все эти действия. То есть, имея в соответствующем списке мобилизованных заранее, можно составить те приоритетные задачи, по которым мы будем в дальнейшем двигаться для решения проблем военнослужащих и их семей. Для получения паспорта нужно обратиться через портал Госулуг, можно через МФЦ, через соответствующие социальный контактный центр социального фонда», — объяснила депутат. Ранее Глава Курганской области рассказал об успешном проекте «паспорта семьи мобилизованного» президенту России Владимиру Путину. Российский лидер оценил идею и предложил распространить ее на территорию всей страны.