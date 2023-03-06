Политолог объяснил, как Турция пытается манипулировать США

Политолог Евсеев: Турция закупится оружием США взамен на вступление в НАТО Швеции

07 марта 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Турция хочет получить у США истребители F-16 со скидкой, считает Владимир Евсеев Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Турция может получить со скидкой американские истребители F-16 и их комплекиующие, так как страна нужна США из-за Черноморских проливов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Института стран СНГ, кандидат технических наук Владимир Евсеев. «Турция для США очень ценна. Страна во многом следует в фарватере Штатов, что видно по поставкам вооружений Украине. Турция является государством, которое контролирует Черноморские проливы. Поэтому я бы не исключал возможности того, что в отношении поставок F-16 и комплектующих вопрос будет решен положительно. Может быть, под это какой-то кредит будет дан. Думаю, речь идет о торге. Настолько им удастся продавить позицию Турции по вступлению в НАТО Швеции, пока трудно сказать. Страна категорически не хочет давать „добро“ из-за инцидента с Кораном (в конце января в Стокгольме перед посольством Турции была публично сожжена священная книга мусульман, — прим.URA.RU). Я думаю, этот вопрос будет отложен до президентских выборов. В Турции они состоятся в мае», — объяснил Владимир Евсеев. Политолог исключил возможность покупки Турцией истребителей у России. «Они могут рассмотреть закупку российских истребителей. Наверное, речь идет, как минимум, о СУ-35 или СУ-37. Но я полагаю, что в реальности сейчас речь об этом не идет. Речь идет просто о том, чтобы вынудить американцев продать F-16 и комплектующие для модернизации, и добиться скидки. Турция никак не может получить новые самолеты. Соглашение не одобряет Конгресс США. Размеры договора составляют 20 млрд. долларов. Это достаточно крупное соглашение. Турция начинает говорить о том, что для них эта сделка слишком дорогая, потому что страна понесла большущие потери из-за землетрясения. Порядка 10% ВВП они потеряли», — добавил Евсеев. Ранее член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что Анкара после землетрясений в стране должна отказаться от покупки F-16. Так как американские истребители очень дорогие. У Турции есть варианты приобрести китайские, российские самолеты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Турция может получить со скидкой американские истребители F-16 и их комплекиующие, так как страна нужна США из-за Черноморских проливов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Института стран СНГ, кандидат технических наук Владимир Евсеев. «Турция для США очень ценна. Страна во многом следует в фарватере Штатов, что видно по поставкам вооружений Украине. Турция является государством, которое контролирует Черноморские проливы. Поэтому я бы не исключал возможности того, что в отношении поставок F-16 и комплектующих вопрос будет решен положительно. Может быть, под это какой-то кредит будет дан. Думаю, речь идет о торге. Настолько им удастся продавить позицию Турции по вступлению в НАТО Швеции, пока трудно сказать. Страна категорически не хочет давать „добро“ из-за инцидента с Кораном (в конце января в Стокгольме перед посольством Турции была публично сожжена священная книга мусульман, — прим.URA.RU). Я думаю, этот вопрос будет отложен до президентских выборов. В Турции они состоятся в мае», — объяснил Владимир Евсеев. Политолог исключил возможность покупки Турцией истребителей у России. «Они могут рассмотреть закупку российских истребителей. Наверное, речь идет, как минимум, о СУ-35 или СУ-37. Но я полагаю, что в реальности сейчас речь об этом не идет. Речь идет просто о том, чтобы вынудить американцев продать F-16 и комплектующие для модернизации, и добиться скидки. Турция никак не может получить новые самолеты. Соглашение не одобряет Конгресс США. Размеры договора составляют 20 млрд. долларов. Это достаточно крупное соглашение. Турция начинает говорить о том, что для них эта сделка слишком дорогая, потому что страна понесла большущие потери из-за землетрясения. Порядка 10% ВВП они потеряли», — добавил Евсеев. Ранее член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что Анкара после землетрясений в стране должна отказаться от покупки F-16. Так как американские истребители очень дорогие. У Турции есть варианты приобрести китайские, российские самолеты.