Полковник Алехин предрек падение одного из главных фронтов Украины

07 марта 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Россия сможет вести активное наступления благодаря Бахмуту, сказал Геннадий Алехин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После взятия Бахмута (Артемовск) фронт на этом направлении начнет рушиться и подарит российским войскам стратегическую инициативу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Когда будет освобожден Артемовск: завтра, послезавтра, через неделю, через месяц, я сказать не берусь. Но с потерей такого, можно сказать, крупнейшего узлового транспортного агломерата по линии Бахмут, Соледар, Северск тоже потеряет свою значимость. Это говорит о том, что может рухнуть фронт на этом направлении. Мы и так имеем сейчас оперативную тактическую инициативу. А если фронт рухнет, у нас уже будет стратегическая инициатива, и мы сможем вести активные наступательные действия в весенне-летней кампании», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, ВСУ, скорее всего, не смогут долго продержаться в городе Часов Яр. «Безусловно там ситуация критическая. Все таки ВСУшникам придется оставить этот хорошо укрепленный город. Скорее всего, они отойдут по направлению Краматорск и Славянск. Там еще у них есть укрепленная линия обороны. Я не думаю, что в Часов Яре они долго будут обороняться», — добавил эксперт. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что при отступлении из Артемовска ВСУ пойдут в Часов Яр, где у них находится вторая линия обороны. Он отметил, что позиции на юге и севере Бахмута для украинской стороны крайне не выгодны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После взятия Бахмута (Артемовск) фронт на этом направлении начнет рушиться и подарит российским войскам стратегическую инициативу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Когда будет освобожден Артемовск: завтра, послезавтра, через неделю, через месяц, я сказать не берусь. Но с потерей такого, можно сказать, крупнейшего узлового транспортного агломерата по линии Бахмут, Соледар, Северск тоже потеряет свою значимость. Это говорит о том, что может рухнуть фронт на этом направлении. Мы и так имеем сейчас оперативную тактическую инициативу. А если фронт рухнет, у нас уже будет стратегическая инициатива, и мы сможем вести активные наступательные действия в весенне-летней кампании», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, ВСУ, скорее всего, не смогут долго продержаться в городе Часов Яр. «Безусловно там ситуация критическая. Все таки ВСУшникам придется оставить этот хорошо укрепленный город. Скорее всего, они отойдут по направлению Краматорск и Славянск. Там еще у них есть укрепленная линия обороны. Я не думаю, что в Часов Яре они долго будут обороняться», — добавил эксперт. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что при отступлении из Артемовска ВСУ пойдут в Часов Яр, где у них находится вторая линия обороны. Он отметил, что позиции на юге и севере Бахмута для украинской стороны крайне не выгодны.