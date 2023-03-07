Utair запустил второй рейс из Сургута в Екатеринбург

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Споттинг. Курган, utair, пассажиры, ютейр, перелет
Utair увеличил число рейсов из ХМАО Фото:

Самолеты Utair из Сургута в Екатеринбург теперь летают дважды в день. Пресс-служба компании подтвердила эту информацию, уточнив, что второй рейс отправляется в столицу Урала с понедельника по четверг.

«Из Сургута в Екатеринбург сейчас ежедневно летают самолеты UT 111 и UT 1111. В понедельник, вторник, среду и четверг выполняется два рейса», — сообщили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что Utair запустил новый рейс из Сургута в Москву. К семичасовому и вечернему маршрутам добавился вылет в 5:40.

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Самолеты Utair из Сургута в Екатеринбург теперь летают дважды в день. Пресс-служба компании подтвердила эту информацию, уточнив, что второй рейс отправляется в столицу Урала с понедельника по четверг. «Из Сургута в Екатеринбург сейчас ежедневно летают самолеты UT 111 и UT 1111. В понедельник, вторник, среду и четверг выполняется два рейса», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что Utair запустил новый рейс из Сургута в Москву. К семичасовому и вечернему маршрутам добавился вылет в 5:40.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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