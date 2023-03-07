Utair запустил второй рейс из Сургута в Екатеринбург

Utair увеличил число рейсов из ХМАО
Самолеты Utair из Сургута в Екатеринбург теперь летают дважды в день. Пресс-служба компании подтвердила эту информацию, уточнив, что второй рейс отправляется в столицу Урала с понедельника по четверг.
«Из Сургута в Екатеринбург сейчас ежедневно летают самолеты UT 111 и UT 1111. В понедельник, вторник, среду и четверг выполняется два рейса», — сообщили в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что Utair запустил новый рейс из Сургута в Москву. К семичасовому и вечернему маршрутам добавился вылет в 5:40.
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