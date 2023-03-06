Чиновник служит по своей военно-учетной специальности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский чиновник отправился в зону спецоперации и стал медбратом. В госпиталь, где работает чиновник, приехала делегация во главе с женой губернатора Челябинской области Ириной Текслер. Она опубликовала видео с ним в социальных сетях, а коллеги узнали в нем сотрудника главного контрольного управления правительства региона.

«Хочу передать своему земляку, нашему губернатору Алексею Леонидовичу [Текслеру] большой привет. Спасибо, что отправили к нам делегацию, что подарили такой замечательный электрокардиограф, что заботитесь и не забываете даже здесь [в ЛНР] о нас. Спасибо большое вам», — сказал чиновник-медбрат на видео, опубликованном на странице Ирины Текслер в «ВКонтакте».

В ГКУ URA.RU сообщили, что их сотрудник был мобилизован осенью. В настоящее время служит согласно своей военно-учетной специальности в медицинском батальоне гвардейской танковой дивизии в Луганской области.

Первая леди региона отправилась в зону СВО в конце февраля. Она передала военнослужащим гуманитарный груз, навестила раненых, пообщалась с жителями прифронтовых городов.