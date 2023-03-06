06 марта 2023

Челябинский чиновник стал медбратом на СВО и встретился с женой губернатора. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, аптечка, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Чиновник служит по своей военно-учетной специальности Фото:

Челябинский чиновник отправился в зону спецоперации и стал медбратом. В госпиталь, где работает чиновник, приехала делегация во главе с женой губернатора Челябинской области Ириной Текслер. Она опубликовала видео с ним в социальных сетях, а коллеги узнали в нем сотрудника главного контрольного управления правительства региона.

«Хочу передать своему земляку, нашему губернатору Алексею Леонидовичу [Текслеру] большой привет. Спасибо, что отправили к нам делегацию, что подарили такой замечательный электрокардиограф, что заботитесь и не забываете даже здесь [в ЛНР] о нас. Спасибо большое вам», — сказал чиновник-медбрат на видео, опубликованном на странице Ирины Текслер в «ВКонтакте».

В ГКУ URA.RU сообщили, что их сотрудник был мобилизован осенью. В настоящее время служит согласно своей военно-учетной специальности в медицинском батальоне гвардейской танковой дивизии в Луганской области.

Первая леди региона отправилась в зону СВО в конце февраля. Она передала военнослужащим гуманитарный груз, навестила раненых, пообщалась с жителями прифронтовых городов.

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Челябинский чиновник отправился в зону спецоперации и стал медбратом. В госпиталь, где работает чиновник, приехала делегация во главе с женой губернатора Челябинской области Ириной Текслер. Она опубликовала видео с ним в социальных сетях, а коллеги узнали в нем сотрудника главного контрольного управления правительства региона. «Хочу передать своему земляку, нашему губернатору Алексею Леонидовичу [Текслеру] большой привет. Спасибо, что отправили к нам делегацию, что подарили такой замечательный электрокардиограф, что заботитесь и не забываете даже здесь [в ЛНР] о нас. Спасибо большое вам», — сказал чиновник-медбрат на видео, опубликованном на странице Ирины Текслер в «ВКонтакте». В ГКУ URA.RU сообщили, что их сотрудник был мобилизован осенью. В настоящее время служит согласно своей военно-учетной специальности в медицинском батальоне гвардейской танковой дивизии в Луганской области. Первая леди региона отправилась в зону СВО в конце февраля. Она передала военнослужащим гуманитарный груз, навестила раненых, пообщалась с жителями прифронтовых городов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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